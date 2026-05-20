鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 13:40

全球長期債券市場正遭遇近 20 年來最嚴重的拋售潮，殖利率已攀升至全球金融危機時期以來的最高。

全球長期殖利率攀升至近20年新高(圖:shutterstock)

根據《彭博》統計，十年期及以上主權債券的平均到期殖利率已達到 2008 年 7 月以來的最高點。多位策略師警告，受限於通膨壓力與地緣政治動盪，這波債市跌勢短期內恐仍有延續空間。

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美英債市首當其衝

這場債市風暴的核心推手在於地緣政治衝突引發的能源危機。隨著伊朗局勢動盪，導致全球關鍵航運要道荷姆茲海峽通行受阻，國際原油價格隨之大幅飆升。能源成本的攀升正迅速傳導至全球供應鏈，引發投資者對通膨可能長期處於高位的擔憂，進而影響從民生塑料製品到農業機械燃油的各項成本。

在主要經濟體中，美國與英國的債市反應最為劇烈。美國 30 年期國債殖利率自伊朗衝突爆發以來已飆升近 60 個基點，觸及 5.20%，創下 2007 年 7 月以來的新高。

與此同時，英國國債市場受政治危機衝擊，同期限債券殖利率攀升至 1998 年以來的峰值，甚至超越澳洲，成為目前發達市場中殖利率最高的標的。

財政風險與 AI 熱潮改變市場定價

巴克萊銀行 (Barclays) 研究部門主管 Patrick Coffey 分析指出，財政現狀、持續的通膨風險、以及投資者對長久期資產更嚴苛的要求，正推動市場進行大範圍的重新定價。此外，日本、英國及美國的政府支出擴張，以及人工智慧 (AI) 熱潮對經濟增長的支撐，都促使投資者要求更高的補償 (期限溢價) 來持有長期債務。

這波跌勢徹底抹去了市場對今年全球央行將進入寬鬆周期的期待。數據顯示，十年期以上長期債券的全球回報率在 2026 年已下跌 4.6%，而在此前美以襲擊伊朗初期，這一指標仍有約 3% 的年度漲幅。

星展銀行 (DBS Bank) 策略師 Eugene Leow 指出，市場正意識到通膨可能具有黏性，政策制定者可能轉向更鷹派的立場。