鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 20:30

隨著美國股市攀升至高位，投資者正發出警告，指出市場尚未充分消化通膨飆升的風險，且極易受到債券殖利率急劇上升的衝擊。

債市已發出警告 但股市投資者尚未計價通膨飆升的風險(圖:shutterstock)

儘管第一季強勁的企業獲利以及對人工智慧技術的樂觀預期推動了股價，但高能源價格以及美國、以色列與伊朗之間持續的戰爭陰影，正成為市場不可忽視的隱憂。

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分析師認為，目前美股呈現出一種「市場悖論」，一方面，企業財報表現亮眼，第一季獲利預計比去年同期增長 28%，這是自 2021 年底以來的最大增幅。AI 投資熱潮與生產力的提升支撐了半導體及大型科技股的走勢。然而，標普 500 指數的預期本益比 (P/E) 已達到 21.3 倍，遠高於 16 倍的長期平均水準。

為超高淨值家族管理資產的 TwinFocus 共同創辦人兼管理合夥人 Paul Karger 表示，每次與客戶會面，他們都會向他提出大量問題，詢問如何理解這種看似矛盾的市場現象。他指出，問題始終在於如何理解這種如此分裂的前景，儘管企業獲利表現良好，但油價和通膨卻對公司構成不利影響。

高估值使得市場對債券殖利率的波動極為敏感。上周 30 年期國債殖利率突破 5%，基準 10 年期殖利率也升至 4.5% 以上，導致投資者在周五表現謹慎。

債券殖利率上升通常會增加企業與消費者的借貸成本，進而對股票估值產生壓力，並使債券回報相對於股票更具競爭力。

地緣政治局勢是另一個核心風險。Cresset Capital 首席市場策略師 Jack Ablin 表示，如果荷姆茲海峽不能及時重新開放，哪怕只延遲幾個月，都可能導致「投資者毫無準備的全新通膨局面」。

目前，原油價格仍維持在每桶 100 美元以上，推升了通膨預期，4 月份生產者價格指數更創下 4 年來最大漲幅。策略師指出，雖然國債市場已開始反映通膨風險，但股市似乎仍沉浸在增長前景中，並未對戰爭導致的長期供應鏈中斷做好準備。