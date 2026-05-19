鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 18:40

全球股市及債市周二 (19 日) 表現穩定，此前美國總統川普釋出暫停攻擊及有望達成協議的利多信號，其說法幫助了油價下跌。

川普最新針對伊朗言論助油價下跌 全球股債市回穩(圖:shutterstock)

川普周一宣稱，他已暫停原定對伊朗的襲擊，以便為就結束戰爭的協議談判爭取時間。此前，德黑蘭向華盛頓提交了一份新的和平方案。隨後，他表示，美國「很有可能」與伊朗達成協議，阻止德黑蘭獲得核武。

‌



受川普言論影響，全球基準布蘭特原油期貨下跌超過 2%，價格回落至每桶 110 美元左右，西德州 (WTI) 原油也有明顯跌幅。儘管如此，目前的油價仍比戰爭爆發前高出 50% 以上。分析師指出，市場正密切關注這究竟是局勢的實質緩和，還是僅為戰術性暫停。

目前荷姆茲海峽的關閉已導致全球約五分之一的石油供應受阻，國際能源署 (IEA) 警告，由於衝突與航運中斷，商業石油庫存正迅速下降，僅剩數周供應量。

油價的回落也為近期慘遭拋售的全球債券市場提供了喘息空間。基準 10 年期美國公債殖利率從超過 1 年的高點回落至 4.59% 左右，歐洲各國債券殖利率也同步走低。然而，投資者仍擔心地緣政治引發的能源價格波動會導致通膨復燃，市場目前已在定價主要央行今年可能進一步升息的預期。