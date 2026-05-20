鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-20 12:10

《路透》報導，分析師指出，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近日對日本偏鴿派首相的「施壓」，可能有助於日本央行 (BoJ) 在 6 月升息前掃除政治阻力。不過，市場仍不確定升息是否足以支撐日元。

貝森特周二 (19 日) 表示，只要日本政府給予足夠獨立性，他相信日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 會「採取必要行動」，這被視為華府希望日本央行進一步升息的訊號。

‌



貝森特周二與植田和男會面後，也在 X 平台發文指出，日本經濟基本面強勁，過度匯率波動並不理想，意味著日本穩健的經濟成長應能支撐更高的日元匯價與利率水準。

相關言論發布之際，日本央行即將於 6 月 15 日至 16 日召開政策會議。目前市場預估，日本央行將短期政策利率由 0.75% 升至 1% 的機率高達 80%。

不過，6 月升息仍可能面臨首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 及其鴿派幕僚反對，部分人士近期已公開表態，不支持短期內進一步升息。

貝森特此次發言，也呼應他過去的立場，認為日元疲弱問題可透過日本央行升息來改善。去年 10 月，貝森特曾呼籲高市早苗允許日本央行升息，兩個月後，日本央行便將利率由 0.5% 調升至 0.75%。

野村證券 (Nomura Securities) 策略師 Mari Iwashita 表示，貝森特上周訪問東京期間，很可能已向高市早苗與財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 傳達對日本央行的看法，這也提高了 6 月升息機率。

Iwashita 指出，「貝森特特地停留東京，加上最新發言，都顯示植田和男在升息問題上獲得華府全力支持。若日本央行主張升息有助抑制日元跌勢困境，高市早苗或許會同意升息。」

當被問及貝森特言論時，片山皋月在記者會上表示，日本政府始終尊重《日本銀行法》所規範的政府與央行關係——該法一方面保障央行獨立性，同時要求日本央行在經濟政策上與政府密切合作。

分析師認為，關鍵在於日本央行能否在植田和男 6 月 3 日的重要演說前，安排他與高市早苗會面。市場高度關注這場演說，因為植田可能釋出近期升息訊號。

高市早苗與其幕僚近來已公開對短期升息表達保留意見，認為日本央行應配合政府透過支出與投資來重振經濟的政策方向。

日本央行 6 月會議，也恰逢政府編列追加預算之際，相關資金將用於補貼家庭能源支出，以減輕中東衝突導致燃料價格飆升的衝擊。

同時，伊朗戰爭對日本經濟的壓力也開始浮現。日本高度依賴中東能源進口，而戰爭正推高生活成本，並造成供應鏈中斷。

一名熟悉日本政府與日本央行協商情況的消息人士表示，「據說首相對進一步升息仍持審慎態度，但若華府施加強大壓力，政府可能點頭同意 6 月升息。」

此外，由於市場擔憂中東衝突帶來的通膨風險，全球債券市場近期遭遇大規模拋售，也讓日本央行決策變得更加複雜。

除了調整短期政策利率外，日本央行還將在 6 月會議中檢討目前持續至明年 3 月的縮減購債計畫，並公布 2027 會計年度的新計畫。