比特幣衝破8萬美元後震盪 比特幣創3個月新高 Saylor鬆口可能賣幣

鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 09:30

比特幣週三 (6 日) 一度衝上逾 3 個月新高後回吐漲幅，主因全球最大企業級比特幣持有者 Strategy 宣布，正考慮出售部分比特幣部位，以支付股利與債務相關義務。不過，在市場對美國與伊朗衝突降溫抱持樂觀期待下，比特幣仍穩守 8 萬美元上方，加密貨幣市場整體氣氛偏多。

（圖：REUTERS/TPG）

根據市場報價，比特幣盤中最高觸及約 8.2 萬美元，創今年 1 月底以來新高，其後回落至 81,421 美元附近，日內接近平盤。

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Trade Nation 資深市場分析師 David Morrison 指出，比特幣過去一週已上漲約 9%，自 3 月底以來累計漲幅更達 26%。他表示，儘管中東局勢動盪，比特幣在美伊衝突期間仍展現低波動且穩步上漲的特性，進一步吸引資金流入。

Morrison 認為，短線市場可能出現部分獲利了結賣壓，但 8 萬美元附近具備初步支撐，更強支撐則落在 7.5 萬美元。他也指出，目前技術指標 MACD 尚未顯示市場處於嚴重超買狀態。

市場風險偏好回升，主要來自美國與伊朗可能達成停火協議的消息。Axios 與《華爾街日報》報導指出，白宮正接近與伊朗達成一份 14 點、為期 30 天的協議框架，內容涉及停止戰事、核談判、解除部分制裁，以及重新開放荷姆茲海峽航運。

根據提案內容，美國希望伊朗在 48 小時內針對多項條件作出回應，包括暫停鈾濃縮活動，而美方則可能解除部分制裁並釋放數十億美元遭凍結資金。若協議順利推進，荷姆茲海峽將重新全面開放，恢復全球能源運輸。

川普也在社群媒體發文表示，若伊朗同意協議，傳奇性的「史詩怒火行動」將結束，封鎖也將解除，荷姆茲海峽將對所有國家開放，包括伊朗。但他同時警告，若協議破裂，美方將恢復更高強度軍事打擊。

伊朗學生通訊社 (ISNA) 則報導，德黑蘭當局正研究美方提案，並將透過巴基斯坦斡旋方回覆立場。

受停火希望激勵，全球市場同步出現「risk-on」行情。路透報導指出，美元指數下跌至 2 月以來低點，全球股市普遍走高，油價則大幅回落。

布蘭特原油盤中一度重挫逾 11%，跌破每桶 100 美元，WTI 原油也下跌約 7% 至 10%。市場認為，若荷姆茲海峽恢復正常通行，全球能源供應壓力將大幅緩解。

不過，比特幣漲勢後續受 Strategy 消息拖累。Strategy 目前持有 818,334 枚比特幣，為全球持幣量最大的上市公司。公司董事長 Michael Saylor 表示，未來可能出售部分比特幣，以支應特別股股利與債務支付需求。

Saylor 坦言，公司「可能會賣出一些比特幣來支付股利，以降低市場疑慮」，但強調出售規模有限，且公司最終仍將回補更多比特幣。

此舉被市場視為重大政策轉變，因 Saylor 過去長期主張「永不出售比特幣」。目前 Strategy 持幣平均成本約 75,537 美元，公司同時背負約 15 億美元年度股利與債務相關支付壓力。

Strategy 今年第一季亦因比特幣未實現虧損，錄得高達 144.7 億美元營運虧損，加劇市場對其高槓桿策略的關注。