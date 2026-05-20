華爾街日報：美軍在印度洋扣押一艘伊朗相關油輪

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-20 09:49

據美國《華爾街日報》19 日（周二）以三名美國官員為消息源報導，美軍 18 日晚在印度洋扣押一艘與伊朗有關的油輪。

美軍在印度洋扣押一艘伊朗相關油輪。（圖：Shutterstock）

這艘油輪名為「天波號」，因參與運輸伊朗石油，已於今年 3 月遭美國制裁。船舶追蹤數據顯示，「天波號」在穿越馬六甲海峽後，19 日航行至馬來西亞以西海域。

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這艘油輪很可能 2 月在伊朗石油出口樞紐哈爾克島裝載了超過 100 萬桶原油，被扣押時可能正在返回中東途中。

近期伊朗與美國針對荷姆茲海峽石油運輸展開對抗。據五角大廈消息，美國海軍分別於 4 月 20 日和 22 日在印度洋攔截並登上兩艘「從伊朗運輸石油」的油輪。