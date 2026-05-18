鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 14:00

比特幣價格周一 (18 日) 亞市快速回落，一度跌破 77,000 美元大關，觸及 76,901 美元的低點，創下自 5 月初以來的最低水準。分析師指出，此次下跌主要受到大規模槓桿清算、機構資金撤出以及轉趨惡化的總經環境等多重打擊。

1 小時清算 6 億美元

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據 Coinglass 數據顯示，周一早晨短短 1 小時的暴跌中，市場共有高達 6 億美元的槓桿部位遭到清算，引發了連鎖反應。

與此同時，現貨比特幣 ETF 的需求也顯著降溫。截至 5 月 15 日的一周內，比特幣現貨 ETF 錄得約 10 億美元的淨流出，結束了先前連續六周的流入態勢，這也是自今年 1 月以來最大規模的單周資金外流。

具體數據顯示，美股現貨 ETF 減持了約 13,000 枚比特幣，其中與 Ark 相關的產品流出超過 4,000 枚比特幣，反映出機構投資者的避險情緒升溫。

此外，Coinbase 溢價指數 (Coinbase Premium Index) 自 4 月下旬以來持續保持負值，顯示美國投資者的需求疲軟；期貨未平倉合約總額也從本月的 640 億美元降至 580 億美元，顯示交易員正在關閉頭寸而非重新開倉。

總體經濟與地緣政治雙重夾擊

市場分析指出，外部宏觀環境的惡化是阻礙比特幣回升的主因。受地緣政治緊張局勢 (如美伊衝突) 及石油供應風險影響，WTI 原油價格已推升至每桶 100 美元以上，加劇了通膨擔憂。