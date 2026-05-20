鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-20 15:10

《CNBC》報導，儘管美國總統川普提名新任聯準會 (Fed) 主席時，希望對方推動降息，但市場如今開始押注，央行下一步反而可能是自 2023 年以來首次升息。

根據預測市場平台 Kalshi 交易員的押注，聯準會未來一年升息的可能性正持續上升。

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交易員目前預估，到 2027 年 7 月前聯準會再次升息的機率達 64%。甚至有高達 43% 的機率認為，最快今年內就會升息。

過去 24 小時內，升息機率快速攀升，主要因美國公債殖利率持續飆升、市場擔憂通膨進一步升高，以及伊朗戰爭未解、油價仍未出現明顯回落。此前，交易員對 2027 年上半年升息的看法仍只有五五波。

市場預期變化之際，下一任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 預計將於周五正式宣誓就職，接替鮑爾 (Jerome Powell)。

儘管川普在 1 月底提名華許時，曾批評鮑爾降息速度不夠快，但市場對降息的期待近來反而持續降溫。

強於預期的就業市場與持續升溫的通膨，已削弱經濟學家對降息的預測。此外，多位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員在上次會議中也明確表示，不願提前釋出未來降息訊號。

而近期美債殖利率飆升，更迫使投資人重新評估利率前景。

美國 30 年期公債殖利率周二升至 2007 年以來最高水準。

Yardeni Research 創辦人 Ed Yardeni 周一表示，目前真正主導貨幣政策方向的，或許不是即將上任的華許，而是債券市場。

他寫道，「誰才是真正掌握貨幣政策方向盤的人？我們認為是『債券衛士 (Bond Vigilantes)』。」

不過，Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 周二在報告中指出，債市劇烈波動也可能迫使中東戰爭更快出現解決方案，進而緩解通膨壓力。

他表示，「我們認為，美國公債市場一直在釋放通膨將持續存在的訊號，而本周可能成為壓垮市場情緒的最後一根稻草。債券衛士可能會透過進一步推高殖利率，向川普政府施壓，促使其盡快解決伊朗問題。」