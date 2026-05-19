三星與Google公布AI智慧眼鏡 加劇Meta、蘋果競爭壓力
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，三星 (Samsung) 與 Google(GOOGL-US) 周二 (19 日) 公開即將推出的 AI 智慧眼鏡產品線。兩家公司表示，這款智慧眼鏡將作為智慧手機的輔助裝置使用，並將採用 Gentle Monster 與 Warby Parker 的設計。
根據三星說法，這款眼鏡主打免手持操作，可透過語音執行多種任務，例如導航、根據日常路線推薦附近咖啡館，甚至幫忙下單外帶餐點。
眼鏡還能摘要通知訊息、協助新增行事曆活動。三星表示，該產品也將提供即時語音翻譯功能，並能翻譯菜單、路標等文字內容。
三星消費者體驗辦公室暨行動體驗事業部執行副總裁 Jay Kim 在聲明中表示，「這款智慧眼鏡代表三星 AI 願景的重要一步。」
他指出，「透過這種全新的 AI 裝置型態，我們正進一步擴展 Galaxy 裝置生態系，讓每種裝置都能提供最適合其形式的獨特 AI 體驗。」
這款眼鏡將採用 Google 的 Android XR 軟體平台，預計今年稍晚上市，更多細節將在未來幾個月公布。
三星與 Google 此前已於 10 月推出 Samsung Galaxy XR 頭戴裝置，作為智慧眼鏡計畫的第一步。
新產品也將進入競爭日益激烈的市場。目前，Meta Platforms(META-US) 憑藉 Ray-Ban Meta AI 眼鏡與 Meta Ray-Ban Display 眼鏡，在該領域居於領先地位。
Ray-Ban Meta AI 眼鏡提供與三星、Google 類似的功能，而 Meta Ray-Ban Display 則如其名，內建顯示螢幕。
智慧眼鏡被視為下一代消費科技「必備產品」，各大科技公司正積極投入相關硬體競賽。Snap(SNAP-US) 也正在開發自家 AI 智慧眼鏡，但市場真正「大魔王」仍被認為是蘋果 (AAPL-US)，據傳其也正積極研發智慧眼鏡產品。
根據《彭博》記者 Mark Gurman 報導，蘋果最快可能於今年稍晚或 2027 年初展示其智慧眼鏡，並於同年正式推出。
與三星、Google 及 Meta 的產品類似，蘋果智慧眼鏡也將支援免手持操作、拍照與錄影功能，並提供多種設計與顏色選擇。
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