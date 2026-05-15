鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 05:31

聯準會 (Fed) 週五 (15 日) 宣布，在鮑爾 (Jerome Powell) 主席任期正式屆滿後，理事會決定由鮑爾暫時擔任「臨時主席」(chair pro tempore)，以銜接新任主席華許 (Kevin Warsh) 正式宣誓就職前的過渡期。不過，此舉罕見引發聯準會內部兩名理事公開反對，凸顯高層交接過程出現分歧。

根據聯準會公告，鮑爾將持續以臨時主席身分主持聯準會事務，直到華許正式成為聯準會第 17 任主席為止。華許已於本週三獲美國參議院以 54 票對 45 票通過任命案。

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然而，負責監管事務的聯準會副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 與理事米蘭 (Stephen Miran) 對此安排投下反對票。

兩人在聲明中指出，鮑爾的臨時主席任命不應無限期延續，建議最長僅維持一個月。若華許屆時仍未完成宣誓程序，則應由聯準會理事會重新投票決定是否延長，或交由總統採取進一步行動。

鮑曼與米蘭強調，目前情況「沒有歷史先例」，因為過去從未出現聯準會主席任期到期時，已有一名經參議院確認的新任主席正在等待接任的案例。