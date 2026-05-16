鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 10:30

美國通膨數據持續升溫，市場對聯準會 (Fed) 利率路徑預期也出現重大轉變。根據最新利率期貨交易顯示，投資人如今首度押注，聯準會下一步可能不是降息，而是重新升息。

Fed最快或今年12月升息 機率接近51% (圖：REUTERS/TPG)

根據芝商所 (CME Group) FedWatch 工具，市場目前預估聯準會最快可能於今年 12 月升息，機率接近 51%；若延至 2027 年 1 月，升息機率升至約 60%，2027 年 3 月升息機率更突破 71%。

‌



FedWatch 工具是透過 30 天期聯邦基金利率期貨價格，推估市場對聯準會政策方向的預期。

此次市場預期大幅轉向，主要受到本週連串高於預期的通膨數據推動。

最新數據顯示，美國消費者通膨與批發通膨雙雙創下多年高點，進出口物價也升至上一輪通膨危機期間水準，讓市場重新擔憂，美國恐重返高通膨環境。

根據週五公布的《專業預測者調查》(Survey of Professional Forecasters)，經濟學家目前預估，美國第二季通膨率最高可能升至 6%，較前次預測明顯上修，顯示市場對通膨風險的憂慮持續升高。

市場也開始將目前情況與 2022 年聯準會激進升息周期初期相比。當時聯準會為壓制通膨，曾連續四次升息 3 碼。

最近一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中，美國央行決定維持利率不變，但在這次自 1992 年來最分歧的決策中，引發 3 名官員反對聲明中暗示「下一步行動可能偏向降息」的前瞻指引。

另一方面，美國參議院 5 月 13 日以 54 票贊成、45 票反對，確認前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 為下一任聯準會 (Fed) 主席，創聯準會史上最具分歧的主席任命投票。

華許近期談到降息時，核心立場是：「理論上有降息空間，但前提是通膨必須受控。」

法國興業銀行 (Societe Generale) 美洲區研究主管 Subadra Rajappa 週五受訪時表示，中東戰事推升能源價格，正進一步加劇美國通膨壓力，也讓華許主張的降息路線變得更加困難。

Rajappa 表示，對華許而言，真正關鍵的是穩定市場的通膨預期。

她警告：「一旦通膨預期開始失控，聯準會就會陷入非常麻煩的局面。」