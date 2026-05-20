鉅亨網新聞中心 2026-05-20 08:32

日本銀行（BOJ）4 月決議維持政策利率在 0.75% 不變，結果符合市場預期。市場普遍解讀，日銀此次按兵不動，並不代表升息方向轉變，而是在中東戰事延燒、油價走高之下，日本同時面臨「物價上漲壓力」與「景氣下行風險」兩難，使升息時點轉趨審慎。隨著 4 月暫緩升息，市場關注焦點也轉向 6 月會議，後續中東局勢、油價變化，以及日本通膨數據，將成為牽動下一步政策的重要變數。

經濟、通膨陷兩難 日銀暫停升息

‌



這次 BOJ 暫停升息，關鍵並非通膨壓力消失，而是市場不確定性快速升高，使政策判斷難度明顯增加。尤其日本高度仰賴能源進口，在中東衝突延續、油價走揚與荷姆茲海峽通行風險升溫下，日本正面臨成本推升物價與經濟復甦疲弱的雙重壓力，也讓日銀後續政策操作更顯棘手。

一方面，受中東情勢影響，原油價格上漲恐壓抑企業獲利與家庭實質所得，進一步拖累日本經濟成長動能。日銀在此次會議中，已將 2026 年度經濟成長率預測由 1.0% 下修至 0.5%。另一方面，通膨壓力並未消退，能源與原材料價格上漲，可能進一步擴散至更廣泛的商品與服務，推升物價上行風險，也使日銀同步將 2026 年度核心 CPI 預測由 1.9% 大幅上修至 2.8%。

日銀指出，隨著基礎通膨率逐步接近 2%，且目前實質利率仍處於低水準，未來將依經濟、物價與金融情勢變化，持續調整貨幣政策。不過，後續是否升息及升息步調，仍須觀察中東情勢對日本經濟與物價的影響，以及通膨走勢能否符合預期。

升息方向未變 6 月為關鍵觀察點

戰事帶來的能源衝擊，使日銀在升息時點上更趨審慎。即使如此，市場普遍認為，日本貨幣政策正常化方向並未改變，原因在於政策利率雖已升至 0.75%，但在通膨維持約 2% 的情況下，實質利率仍偏低，加上日本民間通膨預期依然處於高檔，日銀後續升息壓力依舊存在。

根據日銀最新季度調查，83.7% 的日本家庭預期未來 1 年物價將上漲，對於 5 年後物價，也有 82.6% 的家庭預計會上漲。雖然兩項數據都較前次略為回落，但整體水準仍高。其中，家庭對未來 5 年平均通膨的預估更升至 10.3%，創日銀自 2006 年有統計以來新高，顯示社會對物價上升的感受依舊強烈。

從基本面來看，日本經濟也尚未出現明顯轉弱跡象。標普全球（S&P Global）公布的日本 4 月採購經理人指數（PMI）初值顯示，製造業 PMI 升至 54.9，高於 3 月的 51.6，並創 4 年來最高，反映企業在供應鏈風險升高下提前增產，整體生產活動仍具韌性。再加上企業加薪趨勢延續，市場仍相信，日本經濟具備支撐進一步升息的條件。

整體來看，日銀 4 月選擇按兵不動，主要是因中東局勢與油價變數升高，使升息步調暫時放慢，並非意味政策方向轉變。一旦未來中東衝突降溫、油價壓力緩和，加上日本國內通膨仍維持高檔，不排除日銀再度啟動升息。路透調查也顯示，近三分之二經濟學家預期，日本央行有機會在 6 月底前把基準利率升至 1%。

日圓短線承壓 匯市干預風險升高

只是，日圓貶勢若進一步擴大，也將提高日本當局進場干預的可能性。美元兌日圓日前一度貶破 160 關卡，創下 2024 年年中以來低點 ，日本政府後續是否出手穩定匯價，已成為市場關注焦點。值得注意的是，目前日圓空單部位已大幅累積，若日本財務省出手干預，或中東情勢緩和、帶動油價回落，日圓不排除出現快速反彈，匯市波動風險同步升高。

美元 / 日元圖

日股多頭未變 但短線震盪壓力浮現

日股方面，受惠 AI 投資熱潮、企業治理改革與弱勢日圓帶動，今年以來日股延續強勢，日經指數頻創高點。一般而言，日圓走弱有利汽車、電子、機械等外銷產業，海外營收換算回日圓後可望增加，有助支撐大型權值股表現。

然而，隨著中東情勢推升油價，日本公債殖利率升至近 30 年高點，加上日圓逼近日本當局可能干預的敏感價位，市場氣氛也轉趨謹慎。整體來看，日股多頭格局尚未明顯扭轉，但油價上漲、日債殖利率走高、日圓貶值失控與匯市干預風險，都將成為後續主要變數。一旦日圓急升，或油價持續維持高檔，日股可能面臨獲利了結壓力，短線震盪恐進一步加劇。

日股回檔風險不容忽視 期貨成可用對沖工具

若投資人持有日本股票或日股 ETF，且部位與日經 225 指數連動性較高，當擔心日股短線回檔時，可運用芝商所微型日元日經期貨（MNI）建立空單進行對沖，藉此降低日股下跌對投資組合的衝擊。其概念類似投資人持有台股部位時，若擔心台股下跌，可透過放空台指期降低投資組合波動。

MNI 的合約規模僅為標準日元日經期貨（NI）的十分之一，操作門檻相對較低，也讓投資人能依照實際部位規模，更彈性地進行完全或部分避險。芝商所資料顯示，MNI 自 2024 年 10 月推出以來，累計交易量已突破 120 萬張合約，2025 年日均交易量達 4,100 張，日均持倉量約 4,300 張；其中，67% 的交易發生在東京現貨交易時段之外，反映國際投資人對非東京盤時段日本股市風險管理需求升溫。

日圓走弱恐侵蝕報酬 匯率避險不可忽略

若投資人擔心的是日圓貶值，避險邏輯則不同。只要持有的是日圓計價資產，不論是日股、日股 ETF 或日本房地產，未來若需換回美元或台幣，都可能因日圓走弱而產生匯兌損失。此時，投資人可視部位規模，透過芝商所微型日圓期貨（MJY）建立日圓空單，降低日圓兌美元貶值對資產折算價值的影響。

舉例來說，若投資人持有價值 250 萬日圓的日經 225 成分股，擔心日圓後續貶值影響資產折算價值，可賣出兩張 MJY 進行匯率避險。由於每張 MJY 合約規模為 125 萬日圓，兩張合約約可對應 250 萬日圓的日圓兌美元匯率曝險。若日圓走貶，日圓資產折算成美元後的價值可能縮水，但日圓期貨空單有機會產生獲利，用以抵銷部分匯兌損失，進而降低整體資產價值波動。