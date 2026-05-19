AI算力大戰激化！黑石押注AI基建 砸50億美元攜手Google立AI雲端新公司

鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 08:36

人工智慧 (AI) 基礎設施軍備競賽持續升級。根據《華爾街日報》報導，Alphabet (GOOGL-US)旗下 Google 正與全球私募股權巨頭黑石集團 (BX-US) 合作成立新的 AI 雲端公司，透過 Google 自研 AI 晶片提供運算能力，進一步搶攻快速成長的 AI 基礎設施市場。

（圖：REUTERS/TPG）

消息人士指出，黑石集團預計投入 50 億美元股權資金，並持有這家尚未命名美國新公司的多數股權。Google 則將提供自家 AI 晶片、軟體及相關雲端服務支援。這將成為 Google 近年最大規模之一的 AI 晶片外部商業化計畫。

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報導指出，該公司目標是在 2027 年前建置約 500 兆瓦 (MW) 算力容量。若以目前 AI 資料中心用電需求估算，500 兆瓦足以支援大規模 AI 模型訓練及推論服務，可容納數十萬顆高階 AI 加速晶片運作。

新公司將由 Google 資深工程主管 Benjamin Treynor Sloss 領軍。Treynor Sloss 長期參與 Google 技術基礎架構及 TPU(Tensor Processing Unit) 晶片相關發展，被視為 Google 核心 AI 基礎設施團隊的重要人物。

Google 此舉也意味其 AI 策略正進一步從「內部使用」轉向「外部供應」。Google 過去主要透過 Google Cloud 提供 TPU 資源，但近年開始加快推進自研晶片商業化，以降低市場對輝達 (NVDA-US) AI GPU 產品的依賴。

市場研究機構指出，隨著生成式 AI 需求爆發，全球大型科技企業資本支出仍持續攀升。Alphabet、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Meta (META-US) 今年合計 AI 相關支出預估已超過 7000 億美元，高於先前市場預估的 6000 億美元。

Google 近期已持續加大 AI 布局。Alphabet 最新財報顯示，Google Cloud 首季營收達 200 億美元，年增 63%，顯示 AI 服務需求正快速帶動企業雲端業務成長。市場也觀察到 Google 近期加速布局 AI 安全與基礎建設，包括完成對雲端安全公司 Wiz 的大型收購案。

另一方面，黑石集團近來也積極押注 AI 生態系。除資料中心投資外，該公司近期傳出參與 Anthropic 相關 AI 合資計畫，並持續增加對 AI 與數據中心領域配置。此次 Google 合作案，將成為黑石集團新 AI 投資平台 BXN1 成立後的重要布局之一。