AI晶片漲多了？方舟木頭姐大砍超微 轉身押注國防與AI新戰場

鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 11:30

方舟投資 (ARK Invest) 最新公布 5 月 18 日交易紀錄顯示，人稱「木頭姐」的創辦人伍德 (Cathie Wood) 再度進行大規模持股調整，延續近期降低半導體曝險策略，並把資金轉向國防、航太及新興科技領域。其中，超微成為當日最大賣出標的，而航太國防類股則成為主要加碼方向。

（圖：REUTERS/TPG）

根據交易資料，ARK 於旗下 ARK Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF 及 ARK Fintech Innovation ETF 中，共賣出超微 (AMD-US) 38,529 股，總金額約 1634 萬美元，為當日最大減碼動作。這也是 ARK 近期持續降低超微持股的延續，先前數個交易日已陸續出現減持紀錄。

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ARK 當天另一項大型半導體減碼動作來自台積電 (2330-TW) (TSM-US)，共出售 29,868 股，交易金額約 1208 萬美元；同時也賣出測試設備商 Teradyne (TER-US) 43,385 股，套現約 1466 萬美元。

若合計超微、台積電及 Teradyne 等半導體相關部位，ARK 單日減碼金額已超過 4300 萬美元，反映其持續調整 AI 晶片及半導體投資部位。

相較之下，ARK 把資金轉向航太與國防產業。其中，透過 ARK Space Exploration ETF 買進 L3Harris Technologies (LHX-US) 10,484 股，總價值 318 萬美元，成為當日最大單筆買進部位。

L3Harris 近年積極布局國防電子系統、太空設備及軍事通訊技術，市場分析人士指出，在全球地緣政治風險升高背景下，國防支出持續增加，相關產業已成大型資金關注焦點。

ARK 同時增持亞馬遜 (AMZN-US) 6,959 股，投入約 183.8 萬美元。市場認為，除了電商業務外，亞馬遜雲端服務 AWS 持續擴張 AI 基礎建設，也是吸引 ARK 加碼的重要因素。

在未來交通領域方面，ARK 持續押注空中計程車市場。ARK 買進 Archer Aviation (ACHR-US) 281,199 股，總值約 170 萬美元；同時購入 Joby Aviation (JOBY-US) 118,699 股，總值 122.9 萬美元。

伍德長期看好城市空中移動 (Urban Air Mobility, UAM) 市場，認為電動垂直起降 (eVTOL) 技術未來可能改變城市交通模式。ARK 先前研究預估，未來 10 年全球空中移動市場規模可能達數兆美元。

ARK 也買進 Bullish (BLSH-US) 共 52,308 股，總金額 186.5 萬美元；此外亦增持 Kratos Defense & Security Solutions (KTOS-US) 45,218 股，交易金額約 235.5 萬美元。

另一方面，ARK 持續縮減部分先前重押標的。除了半導體部位外，也出售串流平台 Roku (ROKU-US) 45,320 股，總值 562 萬美元，以及賣出 Rocket Lab (RKLB-US) 145,039 股。

市場人士分析，ARK 此次調整顯示伍德投資主軸正逐步從 AI 晶片受惠股，轉向 AI 應用、國防科技及未來交通等領域。近月來全球科技股資金流向已出現部分變化，在 AI 晶片類股大幅上漲後，部分機構投資人開始尋找下一波成長主題。