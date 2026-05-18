鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 09:37

三星電子與其最大工會週一 (18 日) 重啟協商，全力避免一場可能重創國家經濟的罷工。國務總理金民錫周日 (17 日) 表示，為降低這場罷工對經濟的衝擊，將評估所有可能的選項，包括緊急仲裁措施。

三星勞資進入「最後機會」談判 政府不排除動用緊急權力。(圖:shutterstock)

這家全球最大記憶體晶片製造商的管理層與工會代表，將就薪資與補償問題展開協商。儘管在人工智慧帶動的半導體需求下，三星近期營業利益大幅成長，勞資雙方仍存在明顯分歧。

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金民錫週日向全國發表談話時表示：「我們與全體國民一同懇切呼籲，三星管理層與工會務必在明日的調解中取得成果，這幾乎是最後機會。若罷工成真，所帶來的經濟損失將難以想像。」

此次談判將由政府勞資關係委員會負責人參與調解，距離工會設定的 5 月 21 日最後協議期限僅剩三天；若未能達成共識，工會計畫發動為期 18 天的罷工。

金民錫估計，一旦三星晶片工廠停擺，每日損失恐高達 1 兆韓元（約 6.68 億美元）。

總理也首度釋出訊號，暗示若雙方無法達成協議，政府不排除動用緊急權力以阻止罷工。金民錫強調，若抗爭行動危及整體經濟，政府將祭出「包含行使緊急權力在內的一切手段」來捍衛國家經濟。

此外，三星電子會長李在鎔也在週末罕見致歉，對公司「內部問題」引發社會大眾關切表達歉意。

《韓聯社》報導，李在鎔週六結束海外行程返抵首爾金浦國際機場時表示：「現在是凝聚智慧與力量、朝共同方向前進的時候。工會同仁和所有三星夥伴，我們是一體的，是一家人。」

本月稍早，由政府主導的調解曾宣告破局，主因在於勞方訴求與資方方案之間仍存在落差。隨著 AI 基礎建設需求推升獲利，工會要求擴大績效分紅機制，包括取消既有獎金上限、將營業利益的 15% 撥作員工獎金，並將相關條款納入勞動契約。