鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 16:40

機器人新創 Figure AI 近日舉辦了一場引發外界廣泛關注的「人機對決」直播挑戰賽，結果出乎不少人意料：公司旗艦人形機器人 F.03 在連續十小時的包裹分類競賽中，以些微差距敗給了一名人類實習生。

根據《BeInCrypto》報導， Figure AI 執行長 Brett Adcock 說明指出，此次挑戰要求雙方重複執行相同任務：識別條碼、取起包裹，並將包裹條碼朝下放置於輸送帶上，在十小時內不間斷地運作。

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人類參賽者則是一名名叫 Aime 的實習生。依據加州勞動法規定，Aime 工作期間享有用餐休息及帶薪休息時間。

比賽進行至第五個小時左右，F.03 曾趁 Aime 上廁所休息時短暫超前，但最終仍未能守住優勢。

整場比賽結束後，Aime 共分類了 12,924 件包裹，F.03 則為 12,732 件，人類以 192 件的差距勝出。從效率數據來看，Aime 平均每件耗時 2.79 秒，F.03 則為 2.83 秒，差距不到 0.04 秒。

勝利並非毫無代價。Aime 表示，自己手指起了水泡，並形容在結束時左前臂感覺像「斷掉了一樣」。相較之下，F.03 則可以在不同班次之間持續不間斷運作，因此人類在 10 小時內取得的領先優勢，未必能延續到整個工作週。這次比賽則只持續了一個班次。

不過，這些結果顯示，藍領勞動者在體力型工作上可能仍保有一點微弱優勢；但對辦公室白領工作的影響則顯得更加迫在眉睫。

微軟 AI 執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）預測，AI 將在未來 12 至 18 個月內，自動化大多數以辦公室為基礎的專業工作。他點名律師、會計師、專案經理與行銷人員，都是最容易受到影響的族群。