鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-18 12:52

在近幾年 AI 熱潮中獲益頗豐的輝達投資了多家公司，而根據外媒最新報導，輝達正進行談判，打算領投印度生成式 AI 新創公司 Simplismart 的新一輪融資，該筆融資總額預計為 2000 萬美元，而 Simplismart 的估值也將隨之推高至約 1 億美元。

Simplismart 總部位於班加羅爾，是一家專注於生成式 AI 和機器學習營運的公司。

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若上述估值最終敲定，將意味著 Simplismart 的身價在短時間內實現飆升。此前，該公司曾於 2024 年 10 月以約 2500 萬美元的估值籌集了 700 萬美元，公司現有股東 Accel 預計將繼續跟投此輪融資，同時還有望引入至少一家新的投資機構。

上週有媒體報導指出，輝達今年的投資已超過 400 億美元，參與超過了 20 輪的新創公司融資，去年參加的創投超過了 67 筆。

輝達將於週三 (20 日) 美股盤後公佈財報，而這也意味著美股第一季財報季接近尾聲。