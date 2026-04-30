鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (30) 日早盤熱度不減，最高漲至 39848.22 點，叩關 4 萬點，不過午盤後翻黑，五一長假前，多頭持股信心不足，尾盤更爆出 982 億元大量上演大逃殺，一舉摜殺 352 點，終場跌 376.87 點或 0.96%，收 38926.63 點，失守 5 日線，高低震盪逾 900 點，成交量 1.02 兆元。另外，台股今天同步收周線及月線，周 K 線收黑，小跌 5.77 點；4 月大漲 7203.64 點，月 K 線拉出長紅。
電子權值股中，以昨 (29) 日召開法說會的聯電 (2303-TW) 最為亮眼，早盤一度大漲逾半根停板，終場收 77.3 元，漲逾 3%。另外，聯發科 (2454-TW) 也漲逾 1%。
不過其他電子權值股相對無表現，台積電 (2330-TW) 同遭殺尾盤，終場跌 45 元，收 2135 元，跌逾 2%，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 也紛紛跌逾 2%，台達電 (2308-TW) 則收平盤。
AI 族群今天表現同樣弱勢，代工廠方面，緯穎 (6669-TW) 跌逾 3%，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 跌逾 2%；機殼族群部分，晟銘電 (3013-TW) 跌逾半根停板，迎廣 (6117-TW) 跌逾 2%；先前漲多的散熱族群也回檔修正，雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW) 皆跌逾 1%。
PCB 族群今天漲勢凌厲，ABF 載板三雄再度點火，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 雙雙亮燈漲停，景碩 (3189-TW) 也漲逾 3%。另外，臻鼎 - KY(4958-TW) 也強攻漲停。
此外，日本機器人大廠 Fanuc 2025 年營收創高，軟銀集團也計劃於美國成立獨立子公司，以發展 AI 機器人業務，激勵機器人族群今天成為盤面亮點，直得 (1597-TW)、陽程 (3498-TW) 、高僑 (6234-TW) 亮燈漲停，艾訊 (3088-TW)、泓格 (3577-TW) 漲逾半根停板，和椿 (6215-TW)、致茂 (2360-TW) 漲逾 3%，氣立 (4555-TW) 、上銀 (2049-TW) 、羅昇 (8374-TW) 則有 1 至 2% 漲幅。
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