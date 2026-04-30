台股今 (30) 日早盤熱度不減，最高漲至 39848.22 點，叩關 4 萬點，不過午盤後翻黑，五一長假前，多頭持股信心不足，尾盤更爆出 982 億元大量上演大逃殺，一舉摜殺 352 點，終場跌 376.87 點或 0.96%，收 38926.63 點，失守 5 日線，高低震盪逾 900 點，成交量 1.02 兆元。另外，台股今天同步收周線及月線，周 K 線收黑，小跌 5.77 點；4 月大漲 7203.64 點，月 K 線拉出長紅。