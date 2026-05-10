鉅亨網新聞中心 2026-05-10 18:00

摩根士丹利近日發布最新研報《人形機器人地平線：資本與機器交匯》（Humanoid Horizons: Money Meets Machines），指出中國憑藉在人形機器人領域的大規模投入與先發優勢，正複製十年前電動車產業的崛起路徑。研報預測，到 2030 年，中國在全球製造業中的占比將從現今的 15% 提升至 16.5%。

研報數據顯示，中國人形機器人年內吸引全球 46% 風險投資，摩根士丹利經濟學家直言：「正如十年前押注電動車一樣，中國正在構建整個人形機器人供應鏈，這使其在面對依賴中國零部件的美國、日本和韓國競爭者時占據優勢。」

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研報同步發布《全球人形機器人產業鏈百強榜單》，將產業鏈劃分為「大腦」、「身體」與「整合」三大核心環節，對全球 100 家關鍵企業進行系統梳理。

在聚焦中國市場的《中國人形機器人價值鏈榜單》66 家入榜企業中，深圳亦占有 17 席。

優必選作為全球人形機器人第一股，代表深圳在整機研發與商業化的領先地位；消費電子龍頭立訊精密首度上榜，則顯示精密製造業正加速跨界融入機器人賽道。

深圳的產業基礎同樣不容小覷。目前深圳累計獲得人形機器人相關專利 1.2 萬件，占全國總量近四成，超過 7.4 萬家鏈上企業聚集於此，93% 的產業鏈環節可在深圳及周邊配齊。

在深圳「機器人谷」中，南方科技大學、中國科學院深圳先進技術研究院等近 10 所高校院所與龍頭企業形成產學研鐵三角，催生出「上午畫圖、中午打樣、下午調試」的高效協同模式。

成立僅一年的榮耀機器人研發團隊，旗下「閃電」機器人便在機器人馬拉松賽事中包攬前六名。

深圳首條人形機器人「中試」產線近日也正式投產，有望突破業界長期以來「能做樣機、難做量產」的商業化瓶頸。