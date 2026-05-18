鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 17:00

談到裁員，年長員工往往首當其衝、受影響比例偏高。然而，一項針對企業執行長的最新調查顯示，隨著企業導入人工智慧，這樣的情況未必會持續。

根據顧問公司 Oliver Wyman 的全球調查，超過四成的執行長計畫在未來一至兩年削減初階職位，並將人力結構轉向中階與高階職位；僅有 17% 表示會提高初階職位占比。這與一年前的情況幾乎完全相反。

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「我認為現在初階人才確實更難進入職場，」負責該公司研究部門 Oliver Wyman Forum 的 John Romeo 表示，「執行長現在更看重中高階員工，期待他們帶動生產力提升。」

這背後的原因在於，AI 代理（agents）已能執行多種任務，從撰寫接近初階工程師水準的程式碼，到篩選銷售潛在客戶。然而，勞動專家指出，在許多領域中，AI 仍難以取代基於實務經驗所做出的判斷與決策。

顧問與講師 Ravin Jesuthasan 表示，企業的想法是：「我需要的是實際做過這件事的人，因為她的經驗、判斷力、批判思考，以及過去解決問題的能力，讓她的價值遠高於他人。」

Oliver Wyman 的調查結果，也呼應 Harvard University 研究：導入生成式 AI 的企業，已明顯縮減初階職缺，但高階職位大致維持穩定。不過，Oliver Wyman 全球領導與變革主管 Helen Leis 警告，若企業過度依賴 AI、忽略培養年輕人才，未來恐面臨經驗型人才短缺的風險。

她指出，要讓中階員工具備管理「AI 代理型勞動力」的能力，仍需要時間熟悉公司與工作本身。

基於這樣的考量，International Business Machines 在今年 2 月表示，將把美國的入門職位招聘規模提高至原本的三倍，並重寫符合 AI 時代的職務描述。

不過，這樣的做法仍屬少數。Stanford University 去年 11 月的一項研究顯示，在 AI 影響最深的產業中，年輕勞工失業的機率高出 16%。