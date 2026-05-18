回應川習會 賴清德：台灣不會挑釁 不會升高衝突 但也不會在壓力下放棄主權

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-18 16:58

針對近期美國川普訪問中國，總統賴清德作出回應，強調台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者，台美安全合作與軍售是維護區域和平穩定關鍵要素，也強調台灣是全球 AI 與半導體發展的核心，更是全球供應鏈重整不可或缺的一環，破壞台海和平穩定的行為，將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊。

總統賴清德。(鉅亨網資料照)

賴清德表示，針對近期他聽取了國安團隊，包括國安會議、外交部、國防部、陸委會、國安局等相關機關的報告，就最新情勢進行完整了解與討論，以下五點向國人說明：

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第一，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者。維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是 2,300 萬台灣人民最大共識。他曾經次公開表示，作為區域及兩岸負責任的一方，台灣不會挑釁，不會升高衝突，但也不會在壓力下放棄國家主權與尊嚴。

第二，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。近年中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，包括軍機艦擾台、大規模軍演、灰色地帶脅迫，以及對周邊國家施加各種軍事、政治與經濟壓力。

第三，捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。賴清德強調，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，已多次重申，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識。

第四，台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素。賴清德表示，台美長期安全合作與軍售建立在《台灣關係法》基礎之上這不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力。