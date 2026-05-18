230萬家公司福音！行動工商憑證上線了 手機就是數位大小章 免讀卡機免規費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 20:24

經濟部商業發展署今（18）日正式啟動備受企業期待的行動工商憑證，過去依賴讀卡機及實體 IC 卡的各項商業服務，現在透過行動裝置及 App 就能即時完成。商業署長蘇文玲表示，此舉解決了企業受限於設備的不便，未來負責人或獲授權員工僅需透過隨身行動裝置，即可隨時隨地執行商務驗證與組織身分證明，開啟行動商務新篇章。

230萬家公司福音！行動工商憑證今上線 手機就是數位大小章 免讀卡機免規費。（鉅亨網記者張韶雯攝）

商業署統計，實體工商憑證發行量約 230 萬張，目前仍有效且實際使用的公司組織約 81 萬家，若加計商號，潛在對象超過 170 萬家。

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商業署資訊室主任丁珕指出，實體卡年使用次數高達 9 億次，但企業普遍反應不便，行動工商憑證具備身分驗證、數位簽章與資料加密三大核心功能，結合生物辨識且無法被複製，安全性更勝實體卡，政府設定 KPI，目標在 3 到 5 年內達成三分之一的企業轉換率。