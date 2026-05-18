鉅亨網新聞中心 2026-05-18 14:26

美國總統川普在北京與中國元首展開為期兩天的峰會。在這場備受矚目的元首會晤背後，全球戰略界反覆探討的核心問題，依然是中國在當前變亂交織的國際局勢中「究竟想要什麼」。

解析川習會：北京不當美式霸權 「中國優先」底牌曝光。(圖:REUTERS/TPG)

對此，英國皇家國際事務研究所資深研究員於潔教授於《時代雜誌》撰文指出，與川普所倡導的「美國優先」遙相呼應，中國同樣有著本國的「中國優先」戰略。

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項戰略並非尋求成為美式的超級大國，而是以極具務實的手段統籌國內發展與外交關係，並聚焦於保持經濟穩定、管控中美競爭以及確保周邊環境的安全。

中國眼中的世界秩序

在理解「中國優先」的脈絡時，首先必須釐清中國如何看待當今的世界秩序。中國官方智庫與戰略界普遍強調，中國並無意圖挑戰或複製美國式的全球霸權。相反地，「中國優先」反映出決策層對自身利益邊界的清醒認知。

在中國看來，目前的國際體系雖有波動，但中國過去數十年的快速成長，本就與全球市場准入、多邊制度融合以及全球供應鏈網絡深度交織。

因此，中國最理想的狀態，是在不激發美國與西方國家徹底聯手對抗的前提下，為自身拓展和平發展的空間。

這意味著，中國正將中美競爭視為一種長期的常態。相較於一個決策反覆無常、同盟關係動搖且內部分裂的美國，中國在戰略上更傾向於面對一個政策可預測性較高、即使處於戰略收縮期仍能保持穩定的美國。

因為不可預測的競爭對手，更容易增加軍事誤判與危機升級的風險。因此，中國對美與對西方的策略，核心在於防範「徹底對抗」的戰線成形。

中國嘗試透過與歐洲各國進行雙邊接觸來尋求合作彈性，其出發點並非要直接摧毀跨大西洋聯盟，而是為了避免西方形成高度協同且長期針對中國的敵對陣營。

更重視「跌不倒」的經濟韌性

在「中國優先」的藍圖中，最關鍵的基石在於其國內經濟發展模式的根本轉型。在中國政府近期公佈的「十五五」計畫中，政策思維已從過去幾十年高度強調成長速度，明顯轉向突顯經濟韌性、經濟安全與高品質發展。

這背後的轉變，源於中國決策層對全球化脆弱性的深刻體會。近年來的貿易摩擦、區域地緣衝突以及國際技術封鎖，讓中國意識到關鍵技術與零組件過度依賴外部供給所帶來的巨大地緣政治風險。

特別是中東局勢的動盪，進一步敲響了中國對能源安全的警鐘。作為全球最大的能源進口國與製造業樞紐，中國深刻理解外部環境的不確定性會如何迅速傳導至國內。

因此，中國不再一味追求毫無防備的全面全球化，而是採取一種被稱為「可控的相互依存」的戰略。這意味著中國希望持續融入全球經濟，但必須在安全且可控的條件下進行。

政府正積極統籌產業政策，將資源集中於尖端半導體、下一代 6G 通訊等關鍵戰略技術，使經濟政策與地緣戰略緊密結合，確保國家在面臨外部衝擊時依然具備自立自強的抗風險能力。

穩住家門口：經濟外交重於軍事擴張

除了穩住國內經濟，確保穩定的周邊環境是「中國優先」最直接的戰略展現。相較於美國承擔全球性的角色，中國的影響力首先立足於周邊區域。亞洲地區既是中國的戰略縱深，也是安全風險的集結地。

在南海、台海等涉及領土主權與區域秩序的敏感議題上，中國雖然持續強化自身的軍事與執法力量以維護核心利益，但在執行層面上依然極力避免衝突走向失控。

西方戰略界常將美國在亞洲影響力的相對變化，簡化地等同於「中國的擴張」。然而實際情況更為複雜。

若美國在亞洲的安全承諾變得不穩定，日本、菲律賓等周邊近鄰可能會加速強化自身的軍事威懾，這種防禦性舉措反過來會對中國造成龐大的地緣安全壓力。

因此，中國在周邊的外交手段，依然大量依賴基礎設施合作、貿易與投資等經濟外交手段。

雖然中印邊界問題與周邊國家的安全疑慮依然存在，但中國整體上正努力在維護核心利益、擴大經濟合作與防止戰略誤判之間尋找微妙的平衡，確保周邊環境不會成為持續動盪的源頭。

自信崛起還是防禦性調整？

綜觀「中國優先」的整體實踐，這條新路徑既非鎖國式的自給自足，也不是過去全球化高歌猛進時期的簡單複製。它本質上是一種在多重體系並存、局部脫鉤常態化背景下的動態平衡。

這項策略同時帶著「自信崛起」的戰略雄心，與應對地緣壓力的「防禦性調整」色彩。

不可否認的是，這種向安全、韌性與嚴格監管傾斜的政策轉向，也讓中國面臨了不小的內部挑戰，包括民營經濟信心的提振、就業機會的創造，以及青年世代對未來預期的平衡。

然而，從成效來看，這項調整確實展現了其生存能力。

中國在面對外部強大阻力時，依然維持了與美國基本的戰略穩定和溝通管道，且外部的技術封鎖也在多個高科技產業中轉化成了自主創新的自主推動力。

面對這場即將召開的川習峰會，中國展現出的戰略姿態並非咄咄逼人的擴張，而是一種防範風險、固本培元、以本國人民福祉與現代化進程為最高指導原則的「務實防禦」。