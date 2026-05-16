鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-17 07:59

近期美國總統川普結束「川習會」訪中行程後，接受媒體專訪時提及不尋求台灣獨立、對台軍售是談判籌碼等言論。對此，總統府發言人郭雅慧今 (16) 日表示，確保台海安全穩定為台、美與全球民主國家共同利益所在，對中國升高軍事威脅，才是台海不安全因素，台美軍售為美國對台灣安全承諾，更是區域威脅的共同嚇阻。

川普受訪時針對台灣議題回應，指出中國國家主席習近平當面詢問，若共軍犯台美國是否會協防台灣？對此，川普拒絕回答，表示並無對習做出任何承諾，但他不希望見到台灣走向獨立，台海維持現狀，至於 140 億美元對台軍售案，川普也喊話不久要做出決定。

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郭雅慧表示，府方注意到，包括川普總統及國務卿盧比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。一項清楚的事實是，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是總統賴清德向來的主張，也是熱愛自由民主的 2,300 萬台灣人的不變堅持中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實，北京無權對台灣有所主張。

郭雅慧強調，我國感謝川普自第一任期以來，對台海安全的持續支持，台灣也將持續與美國深化合作，透過實力帶來和平，確保台海安全穩定不受威脅破壞，這也是台、美與全球民主國家共同利益所在。

對外界關注的軍購議題，郭雅慧表示，眾所周知，中國持續升高的軍事威脅，才是包括台海在內印太區域間唯一的不安全因素，也是當前第一島鏈周邊各國與美方合作，積極強化防衛的原因，台灣不能也不會例外。

而台美間的軍售，不僅是明載於《台灣關係法》中，美對台的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統長期以來，對台海安全的持續支持，包括持續提供我國精良的各項裝備，規模與金額屢創新高。