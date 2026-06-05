鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-05 18:30

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳或許不是南韓天團防彈少年團 (BTS) 的成員，但外界對他本次造訪南韓的關注程度，已然達到了國際巨星的水準：網路上出現了一個名為「黃仁勳足跡」的韓文網站，正即時以地圖與時間軸展示他從本周五 (5 日) 起展開的四天訪問行程與預定會面地點。

追蹤「黃仁勳足跡」爆紅！輝達執行長訪韓掀狂熱 烤五花肉與燒酒概念股震盪 (圖:Shutterstock)

CNBC 報導，市場普遍預期，黃仁勳將出席有韓式烤五花肉與燒酒的場合，也將登上南韓最受歡迎的綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，並將在職棒斗山熊隊 (Doosan Bears) 的比賽中擔任開球嘉賓。

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隨著美伊戰爭爆發使全球科技供應鏈成為焦點，加上輝達在銷往中國時面臨日益嚴峻的監管壁壘，該公司正積極深化與南韓的合作。對這位深受業界推崇的執行長而言，一場成功的出訪，將對輝達在南韓市場的長遠發展前景大有助益。

黃仁勳在台北年度科技盛會 COMPUTEX 開展首日，與南韓科技高層共進晚餐時對記者說：「南韓是我們生態系中至關重要的一部分。」

若更進一步觀察，不難能發現南韓商界同樣將核心焦點鎖定在商務層面。這個已吸引超過 8 萬名訪客的「黃仁勳足跡」網站，同步顯示多檔常與輝達連動的企業股價走勢。而可能與黃仁勳共進晚餐的潛在合作夥伴皆為南韓科技巨擘，包括 SK 集團會長崔泰源、樂金集團會長具光謨 ，以及 Naver 創辦人李海珍。

不僅如此，在棒球開球儀式上，擁有斗山熊隊的斗山集團 (Doosan) 董事長也計劃親自上場擔任打擊手。斗山熊隊已證實黃仁勳將出席棒球賽並擔任開球嘉賓。

儘管市場對黃仁勳的到訪感到振奮，南韓晶片大廠的股價周五依然回落，主因是美股晶片晶圓大廠博通 (Broadcom)(AVGO-US) 公布疲軟財報後，美國晶片股集體走跌。權值股三星電子大跌 3.98%，SK 海力士 (SK Hynix) 重挫 7.22%。