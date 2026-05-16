鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-16 10:50

美國汽車巨頭福特汽車 (F-US) 股價周五 (15 日) 重挫逾 7%，在歷經兩日累計飆逾 20% 的亮麗表現之後，出現獲利回吐賣壓。巴克萊分析師指出，福特這波由人工智慧 (AI) 與資料中心題材帶動的急漲，目前看來似乎「有些過頭」。

福特周三宣布正式成立儲能子公司「福特能源」(Ford Energy)，獲摩根士丹利分析師 Andrew S. Percoco 看好，認為這項布局代表著巨大的獲利契機，有望協助福特抵銷電動車 (EV) 部門所面臨的虧損。

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分析師的正面評價激勵福特股價連兩天大漲，周三先大漲 13%，周四再升 7%。

首見保固成本調降 2026 年財測看俏

巴克萊分析師 Dan Levy 也高度讚賞福特在保固成本控制上的改善，並認為該公司對 2026 年的財測過於保守。

Levy 周四指出，福特第 1 季的保固成本比去年同期下降 4 億美元，這也是福特自 2021 年第 4 季以來，首度調降既有的保固準備金，預期未來還有進一步削減成本的空間。

在獲利展望方面，Levy 認為福特對 2026 年的指引偏保守。他預估福特的息稅前利潤 (EBIT) 將達到約 105 億美元，位處公司預測區間的高標，且優於市場共識預期的 92 億美元。他補充指出，福特仍有足夠槓桿來抵銷 2027 年潛在的成本壓力。

警告空頭軋空

不過 Levy 也說，福特這波急漲有些過頭。他分析，前兩日的劇烈飆漲很可能是因為市場突然對福特布局儲能領域感興趣，並可能在盤中觸發了短線空頭軋空 (Short squeeze)。

他透露，部分客戶為了合理化這波漲勢，預估福特的能源部門將帶來 10 億美元的 EBIT 獲利貢獻，換算後約等同於 EPS 增加 20 美分，若以 10 倍本益比計算，約可推升股價每股增加 2 美元。