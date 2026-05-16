鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 08:40

美國大型科技平台面臨的青少年成癮與兒童安全法律風暴持續升級。根據最新法院文件，Alphabet (GOOGL-US) 旗下 YouTube 與 Snap (SNAP-US) 已與美國肯塔基州一個鄉村學區達成和解，趕在原定 6 月 12 日於加州聯邦法院舉行的審判前結束爭議。

這起案件被視為全美首宗即將進入審判程序、針對社群媒體成癮設計影響校園環境的重大案件。原告學區指控，多家社群平台利用高度黏著性演算法及產品設計，造成學生注意力下降、心理健康問題加劇，並迫使學校投入大量資金與行政資源，處理隨之而來的青少年心理危機。

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儘管 YouTube 與 Snap 已達成協議，但案件並未完全落幕。共同被告仍包括 Meta Platforms (META-US) 與 TikTok，兩家公司目前仍面臨後續審理程序。

華爾街高度關注此案進展，因其可能成為全美超過 1200 件類似校區訴訟的重要指標。根據 Bloomberg Intelligence 估算，這波由學區發起的大規模訴訟潮，可能讓主要科技企業面臨總額接近 4000 億美元的理論法律風險。

此次和解文件並未揭露具體金額與協議內容。不過 YouTube 發言人證實雙方已達成協議，並表示：「這項案件已獲友好解決，我們將持續專注於打造符合不同年齡層需求的產品以及家長控制工具，實現我們的承諾。」

YouTube 進一步指出，過去十多年來，公司一直與教育工作者及家長合作，希望建立更安全的網路使用環境。

法律壓力正逐漸成為科技業新的成本負擔。今年稍早，Meta Platforms (META-US) 與 Google 所涉案件中，陪審團已裁定兩家公司需對平台成癮設計造成的人身傷害承擔責任。此外，Meta 在新墨西哥州另一件涉及兒童安全失職案件中，遭陪審團裁罰 3.75 億美元。

分析師指出，各家企業面臨的風險程度並不相同。對 Snap 而言，法律風險可能帶來更直接衝擊。作為規模遠小於同業的平台，Snap 近期才剛出現多年來首次用戶數下滑，加上監管壓力升高，持續增加的法律支出可能進一步壓縮其財務空間。

另一方面，Meta 也仍未脫離監管陰影。該公司預計 8 月將面臨由數十位州檢察長共同提出的另一場重大訴訟。分析人士認為，若判決結果不利，可能不只是金錢賠償問題，而是迫使公司對核心社群功能與推薦演算法架構進行根本性調整。