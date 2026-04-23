鉅亨網新聞中心 2026-04-23 10:20

福特汽車 (F-US) 汽車宣布重大組織重整，解散原本獨立運作的電動車部門 Model e，改設「產品創造與產業化事業部」。此舉象徵福特結束數年來以「矽谷式思維」推動電動車轉型的模式，重新回到以製造效率、成本控制與獲利能力為核心的傳統車廠路線，將電動化策略從高速擴張轉向更務實的獲利優先。

回顧過去數年，福特曾對電動化寄予厚望。2021 年啟動的「福特 +」策略曾規劃投入高達 300 億美元，並於隔年將業務拆分為電動車（Model e）、燃油車（Ford Blue）與商用車三大獨立板塊。

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當時福特試圖模仿特斯拉與新創企業的敏捷模式，企圖以大型純電車型快速撬動市場。然而，現實情況與理想背道而馳，Model e 事業部自 2021 年起虧損逐年擴大，至 2024 年虧損已達 51 億美元，成為拖累集團整體財報的沈重負擔。

高昂的電池成本、市場需求的不穩定，以及矽谷軟體思維與底特律製造體系之間的文化隔閡，促使福特執行長法利（Jim Farley）與管理層決定進行關鍵「急剎車」。

隨著原主導電動轉型的前特斯拉高管道格 · 菲爾德（Doug Field）將於 5 月離職，福特的策略重心將全面切換至更具盈利前景的方向。

新成立的部門將把電動車研發、數位化團隊與全球工業體系深度整合，旨在透過壓縮冗餘成本與提升量產效率，達成 2029 年調整後息稅前利潤率 8% 的目標。

在產品策略上，福特將放棄激進的純電擴張，轉向「混動與純電並行」的雙軌制。未來幾年福特將暫停大型純電項目，改為聚焦於售價約 3 至 4 萬美元的平價電動車，並大幅增加油電混合動力車款的投入，以降低單一市場波動帶來的風險，福特預計至 2030 年，全球九成的車型都將提供電動選項。

福特此次的組織大重組，在汽車產業中釋放了強烈信號：傳統巨頭已步入轉型深水區，單純依靠「燒錢換規模」的擴張模式已難以為繼。