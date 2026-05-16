鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-16 08:50

路透周五 (15 日) 引述知情人士說法報導，全球首富馬斯克旗下的火箭與衛星製造商 SpaceX，計劃最快於 6 月 12 日掛牌上市，並已選定那斯達克交易所 (Nasdaq) 作為這場重磅市場首秀的交易據點。

這場近年最受矚目的申購案，預期將引領今年熱鬧非凡的 IPO 潮流。除了 SpaceX 以外，AI 科技巨頭 Anthropic 與 OpenAI 今年也都有望進軍公開市場。

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加速上市時程 搶下「SPCX」代號

SpaceX 登場時機正逢 IPO 市場復甦的關鍵時刻。前兩年，受到美國關稅政策與地緣政治不確定性影響影響，IPO 市場一度陷入低迷。

三名知情人士指出，SpaceX 將以代號「SPCX」交易，且已加速其上市時程，目標是最快在下周三公開招股說明書，並計劃於 6 月 4 日啟動路演 (Roadshow)，最快於 6 月 11 日進行股票發售。

消息來源表示，新計畫將掛牌時程往前挪移到 6 月第二周，比原本預定的 6 月底、也就是接近馬斯克 6 月 28 日生日的時間點大幅提前。美國證券交易委員會 (SEC) 對 SpaceX 上市文件的審查速度超乎預期，是得以提前的主因。

值得一提的是，「SPCX」先前曾是 Tuttle Capital 旗下 SPAC 型 ETF 的代號，該公司已於 4 月將代號修改為「SPCK」，當時便曾引發市場揣測，金融機構是否刻意把該代號讓出來，讓 SpaceX 上市時能使用。

路透曾於 3 月率先報導，SpaceX 傾向選擇那斯達克掛牌，主因是該公司希望在上市初期便能快速被納入那斯達克 100 指數。

估值衝上 1.75 兆美元

對那斯達克而言，這無疑是一場重大勝利，代表成功擊退了同城勁敵紐約證券交易所 (NYSE)。

那斯達克近期推出的「快速納入」新制，該機制旨在加速大型新股納入指標性那斯達克 100 指數的速度。

路透先前報導指出，SpaceX 在此次 IPO 中將尋求募集約 750 億美元資金，目標估值高達 1.75 兆美元，這將創下全球股市歷史上最大規模的募資紀錄。這個估值也比今年 2 月 SpaceX 與馬斯克旗下人工智慧初創公司 xAI 合併時的 1.25 兆美元總估值明顯提升。