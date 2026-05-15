川普買進Palantir後在社群發文喊多 文件曝光交易紀錄

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-16 06:24

《CNBC》報導，美國政府最新公布的申報文件顯示，美國總統川普在公開稱讚 AI 軟體公司 Palantir Technologies(PLTR-US) 之前數周，已先買進該公司股票，在自家社群平台 Truth Social 上直接提及其股票代號。

川普買進Palantir後曾在社群公開發文力挺(圖：Reuters/TPG)

美國官箴局 (Office of Government Ethics) 本周公布文件顯示，川普第一季進行數千筆交易，總金額達數億美元，文件中的每筆交易均以價格區間呈現。

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文件顯示，今年前三個月，川普買進約 24.7 萬至 63 萬美元的 Palantir 股票。

僅 3 月一個月內，川普就至少七度加碼 Palantir，總金額最高達 53 萬美元。

隔月，當 Palantir 股價遭遇一年多來最慘單周跌勢時，川普在 Truth Social 公開力挺該公司。當時軟體股因伊朗戰爭引發市場賣壓，同時 Palantir 也遭知名做空投資人貝瑞 (Michael Burry) 點名批評。

川普當時發文表示，「Palantir Technologies(PLTR) 已證明擁有強大的作戰能力與設備。問問我們的敵人就知道了!!!」

據報導，Palantir 的工具曾被用於辨識伊朗境內目標。

部分交易被標註為「非主動建議」，代表相關操作並非來自券商或財務顧問推薦。

川普集團 (Trump Organization) 發言人聲明指出，「川普總統的投資資產完全透過第三方金融機構獨立管理的全權委託帳戶持有，所有投資決策皆由這些機構全權負責。」

聲明稱，交易與資產配置均透過自動化投資系統執行，川普本人、其家族與川普集團均未參與特定投資的選擇、指示或批准。

發言人並表示，「他們不會提前得知交易內容，也不會對任何投資決策或投資組合管理提供意見。」

白宮發言人 David Ingle 則表示，川普資產目前由其子女管理的信託持有，「不存在利益衝突」。

Palantir 是近來積極靠攏川普政府的國防科技公司之一。隨著川普推動美軍現代化改革，相關企業正成為白宮第二任期的重要受惠者。

Palantir 執行長 Alex Karp 一向是美國軍力的公開支持者，雖然他曾捐款支持前總統拜登 (Joe Biden) 選戰，但如今也公開支持新政府。

Palantir 目前正挑戰由洛克希德 · 馬丁 (Lockheed Martin) 與 Northrop Grumman 等大型軍工企業主導的傳統國防承包體系。

去年，Palantir 還贊助川普於 6 月舉辦、慶祝美國陸軍 250 周年的軍事閱兵活動，其他科技公司據稱也參與贊助。

美國官箴局文件同時顯示，川普 2026 年初在股市交易相當活躍。其中包括 2 月 10 日出售最高達 500 萬美元的 Palantir 股票，並在接下來約兩周內持續減碼。