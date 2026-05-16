告別一個時代！蓋茲基金會出清最後微軟持股 結束數十年連結

鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 11:02

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的最新 13F 文件顯示，比爾蓋茲 (Bill Gates) 旗下慈善基金會資產管理機構蓋茲基金會信託 (Gates Foundation Trust) 已在今年第一季出售最後持有的 770 萬股微軟 (MSFT-US) 股票，以目前市價估算，該部位價值約 32 億美元。這也意味著，比爾蓋茲基金會正式結束對微軟的持股。

（圖：REUTERS/TPG）

此次出清完成後，基金會已不再持有任何微軟股票，象徵比爾蓋茲慈善體系與這家由他共同創立的科技巨頭之間，長達數十年的股權關係正式畫下句點。

‌



根據文件，一年前蓋茲基金會信託仍持有 2850 萬股微軟股票，市值約 107 億美元，占基金資產約 26%。該基金唯一受託人為比爾蓋茲本人，雖然投資組合由 Cascade Asset Management 負責管理，但比爾蓋茲對投資決策仍具重要影響力。

此次出售也與比爾蓋茲近年的慈善規劃方向一致。比爾蓋茲去年宣布，將在未來 20 年內逐步結束基金會運作，並於此期間將所有資產全數投入慈善用途，而非永久保留基金規模。市場分析認為，出售微軟持股可能是基金會資產重新配置及長期支出計畫的一部分。

截至目前，蓋茲基金會與 Cascade Asset Management 尚未對此次出售發表評論。

值得注意的是，微軟近期已成為大型機構投資人意見分歧的新焦點。今年以來，微軟股價已下跌 11%，但市場對其長期 AI 發展前景仍存在明顯分歧。

本周稍早，華爾街知名投資人艾克曼 (Bill Ackman) 旗下潘興廣場宣布趁近期股價回檔進場建倉微軟。艾克曼認為，市場尚未完全反映 Microsoft 365 辦公軟體業務，以及公司在人工智慧領域布局所帶來的價值。

另一方面，知名避險基金 TCI Fund Management 創辦人 Chris Hohn 近期則出售大部分微軟持股。根據公開資料，TCI 先前持股規模約 80 億美元，減碼動作也反映部分大型投資人開始重新評估科技巨頭估值。

無獨有偶，避險基金 Third Point 執行長羅布（Daniel Loeb）也在第一季出售 92.5 萬股微軟，完全出清自 2022 年底以來持有的部位。

市場人士指出，微軟目前正站在兩股力量交叉點，一方面受惠於生成式 AI 熱潮與企業雲端需求，另一方面則面臨大型科技股整體估值偏高及資本支出快速增加壓力。