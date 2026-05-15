〈美股早盤〉川習會未提供利多消息 科技股熱潮降溫 那指、費半領跌

鉅亨網新聞中心 2026-05-15 21:41

川習會未提供利多消息 科技股熱潮降溫 那指、費半領跌(圖:shutterstock)

在川普與中國領導人習近平結束北京峰會後，由於缺乏重大政策突破，且美國官方對晶片出口管制的表態令市場失望，原本由人工智慧 (AI) 驅動的漲勢戛然而止。

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輝達周四創下歷史新高後，因美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 指出美中雙邊會談並未聚焦於半導體出口管制，股價下挫。其他晶片製造商如英特爾、AMD 也面臨拋售壓力。

川普與習近平結束了為期三天的北京峰會，雖然中方媒體報導雙方在建立更好關係上取得了進展，但實質性的貿易協議細節仍然匱乏。儘管川普聲稱中國已同意購買美國石油、波音飛機及農產品，但市場認為相關數據並未超出預期。

波音公司股價延續跌勢，原因在於川普提到的 200 架飛機訂單僅比先前預期多出 50 架，令投資者感到失望。

地緣政治緊張局勢，特別是伊朗戰爭的陰影，持續籠罩市場。川普在受訪時表示對伊朗的耐心正逐漸耗盡，並威脅若不接受貿易協定，將發動更嚴厲的軍事打擊。這番言論直接導致原油價格大幅上漲，布蘭特原油漲破每桶 108 美元。

市場對於荷姆茲海峽能否重新開放持懷疑態度，儘管美中雙方一致認為應保持海峽通暢，但分析師指出，認為該關鍵航道能在短期內恢復運行的想法是「幻覺」。能源價格的持續高漲已顯著推升美國 4 月份的生活成本，引發投資者對通膨捲土重來及聯準會 (Fed) 採取更鷹派立場的深切憂慮。

與此同時，全球債市遭遇廣泛拋售，拖累了股票市場。美國 10 年期國債殖利率飆升至近一年高點，30 年期殖利率則突破 5.1%，創下 2023 年以來新高。此外，日本與英國的債券市場也出現震盪，日本 30 年期利率觸及 1999 年以來最高，而英國的政治動盪則使其 10 年期殖利率成為 G7 國家中最高者。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 342.39 點或 0.68%，暫報 49721.07 點

那斯達克下跌 420.87 點或 1.58%，暫報 26214.34 點

標普 500 下跌 78.52 點或 1.05%，暫報 7422.72 點

費半下跌 496.75 點或 4.11%，暫報 11577.03 點

台積電 ADR 下跌 3.72% 至每股 402.20 美元

十年期美債殖利率上漲 7 個基點，至 4.55%

紐約輕原油上漲 3.18%，至每桶 104.39 美元

布蘭特原油上漲 2.47%，至每桶 108.33 美元

黃金下跌 2.4%，至每盎司 4540.94 美元

美元指數上漲 0.34%，至 99.22

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 下跌 3.69%，報 227.04 美元

儘管此前錄得連續七個交易日上漲，且市值突破 5.5 兆美元，但股價周五承壓。雖然有報導稱美國批准其向 10 家中國公司出售 H200 晶片，但目前尚未有實際交付紀錄，且美中會談並未聚焦於晶片出口管制。

南韓三星電子在亞市暴跌，其工會重申將於 5 月 21 日開始為期 18 天的罷工計畫，此舉令全球晶片供應鏈市場情緒震盪，美股也受拖累。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.54%，報 415.73 美元

Bill Ackman 再次重倉這檔科技巨頭，透露潘興廣場基金 (Pershing Square) 將在即將提交的 13F 文件中披露其持有的微軟新股份。他同時表示，以目前的股價來看，這家軟體巨頭極具吸引力。

Ackman 認為，投資人低估了微軟生態系統在大型企業內部的滲透程度。他認為，Microsoft 365 不僅僅是一款軟體產品，它透過整合身分識別管理、安全性、合規性和工作流程基礎設施，成為許多公司營運的支柱之一，不需擔憂其市場表現。

波音 (BA-US) 下跌 2.51%，報 223.76 美元

波音股價延續跌勢，因川普提到中國同意購買 200 架波音客機，但此數字僅比先前預期多出 50 架，被市場認為細節乏善可陳。

波音公司執行長 Kelly Ortberg 陪同川普訪問北京，他是眾多尋求向中國銷售產品和服務的執行長之一。對波音公司而言，這筆交易象徵著其在中國市場的重大突破，而中國市場曾是其長期成長的關鍵。

華爾街分析：