鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-15 23:16

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅 15 日（周五）向媒體介紹中美元首會談情況，他說應美國總統川普邀請，國家主席習近平將於今年秋季訪問美國。

據《央視》報導，王毅表示，這是中美元首深入溝通、達成豐富成果的一次重要會談。此次會晤既有正式會談和歡迎宴會，也安排了小範圍交流和參觀活動，兩國元首互動相處近 9 個小時。

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王毅稱，相互尊重、珍視和平、探討合作，始終是貫穿會晤的基調。兩國元首同意建立「中美建設性戰略穩定關係」是最重要的政治共識。中方對此提出了四個穩定：

這應該是合作為主的積極穩定，通過交流合作不斷增強中美關係的韌性。中美作為世界前兩大經濟體，你中有我、我中有你，誰也離不開誰，合則兩利、鬥則俱傷。對抗對兩國和世界注定是一場災難，合作則可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。

這應該是競爭有度的良性穩定，不搞你輸我贏的零和博弈。大國之間存在競爭不足為奇，但不能以競爭來定義全部中美關係。中美之間即便有競爭，也應是相互借鑑的良性競爭，你追我趕的積極競爭，遵守規則的公平競爭。競爭的目的是為了彼此做更好的自己。

這應該是分歧可控的常態穩定，不能像過山車一樣起伏不定。雙方都應保持政策的連續性和穩定性，尤其要信守作出的承諾，始終相向而行，以中美合作的正面預期為各自發展和國際形勢提供更多的確定性。