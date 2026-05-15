白銀需求減、礦產供應增加！瑞銀：今年供應缺口3億驟降至6000萬盎司 今、明年目標價全降
鉅亨網編譯陳韋廷
根據瑞銀 (UBS) 策略師 Wayne Gordon 與 Dominic Schnider 出具的最新研究報告，受投資需求減弱、工業消費趨軟及礦產供應增加影響，白銀供應缺口將大幅縮小，在多個時間維度上削弱上漲潛力。
報告指出，今年因價格高企，太陽能領域需求將減弱，銀器與珠寶需求亦受抑制，這些通路料將減少約 5000 萬盎司需求。
投資需求方面，目前已知 ETF 持倉總量減少近 7000 萬盎司至約 7.94 億盎司，淨投機性期貨部位亦回落至略高於 1 億盎司水平。
瑞銀策略師在報告中將全年投資需求預期從 4 億盎司以上，向下調降至 3 億盎司，並稱此估值「考慮到今年迄今資金流出，仍算慷慨」。
基於供需失衡重新評估，瑞銀預測今年白銀供應缺口縮小至約 6000 萬至 7000 萬盎司，較此前估計的 3 億盎司大幅減少，並相應下調價格展望，預估今年第二季底目標價從每盎司 100 美元降至 85 美元，9 月從 95 美元降至 85 美元，年底從 85 美元降至 80 美元，明年 3 月從 85 美元降至 75 美元。
瑞銀策略師說：「與供應缺口縮小一致的是，我們下調所有預測時間段內的價格展望。基準情境中，預計白銀價格大致橫盤整理。」
瑞銀指出，黃金是穩定銀價的因素，預計金價趨於走高，將為白銀提供重要錨定，近期金銀價格相關性增強，金銀比料將逐漸向 75 至 80 區間靠攏。供應面背景略有增強，預計礦產產量將達約 8.5 億盎司。
交易策略上，瑞銀策略師傾向賣出波動率，而非直接持有看多部位，認為未來三個月賣出下行風險以賺取持有收益具吸引力，即使隱含波動率已從 2 月近 150% 的高點顯著回落，但仍處歷史高點。
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