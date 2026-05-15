鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-16 04:38

美股週五 (15 日) 明顯回檔，科技股遭遇獲利了結，加上美債殖利率急升、油價持續飆漲，以及川習會缺乏重大突破，引發市場對通膨與經濟前景的擔憂，三大指數全面收黑。

近期漲勢凌厲的 AI 與半導體股成為重災區 ，英特爾重挫超 6% 標普 500 指數收黑 1.24%，那斯達克指數下滑 1.54%，收在 26,225.14 點；道瓊工業指數受挫 537.29 點，跌幅 1.07%。

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30 年美債殖利率升破 5.1%，達到近一年來的最高水平，，進一步壓抑高估值成長股表現。市場擔憂，中東衝突推升能源價格，加上本週公布的通膨數據高於預期，恐讓聯準會 (Fed) 更難降息。

國際油價週五同步飆升，美國西德州原油 (WTI) 期貨大漲 4.2%，收在每桶 105.42 美元，布蘭特原油期貨升 3.35%，收在每桶 109.26 美元。

此前，美國總統川普接受《Fox News》訪問時表示，他對伊朗「不會再有太多耐心」，並警告伊朗「應該達成協議」，進一步加劇市場對中東供應風險的憂慮。

隨著通膨壓力再度升溫，市場押注聯準會政策路徑將出現重大轉變。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前已開始押注聯準會下一步可能是升息，而非降息，預估聯準會最快可能於 2026 年 12 月升息，機率接近 51%，到了 2027 年初，升息預期機率則進一步攀升。

美股週五 (15 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 537.29 點，或 1.07%，報 49,526.17 點。

那斯達克指數下跌 410.077 點，或 1.54%，報 26,225.145 點。

S&P 500 指數下跌 92.74 點，或 1.24%，報 7,408.50 點。

費城半導體指數下跌 485.32 點，或 4.02%，報 11,588.46 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 302.70 點，或 1.72%，報 17,247.43 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.68%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.68%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.07%；微軟 (MSFT-US) 大漲 3.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.15%。

晶片族群則出現明顯修正，費城半導體族群普遍收黑。Arm Holdings (ARM-US) 崩跌 8.46%；AMD (AMD-US) 重挫 5.69%；博通 (AVGO-US) 下跌 3.32%；輝達 (NVDA-US) 下跌 4.42%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.89%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.70%；美光 (MU-US) 重挫 6.62%。

台股 ADR 跌多漲少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.20%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.09%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.48%。

企業新聞

延續前一日跌勢，波音 (BA-US) 再摔 3.80% 至每股 220.49 美元，週跌 7.91%。市場原先期待中國可能下訂約 500 架波音客機，但川普接受《Fox News》訪問時僅提到約 200 架訂單，低於市場預期，引發投資人失望情緒。

應用材料 (AMAT-US) 收黑 0.8% 至每股 436.62 美元。雖然公司第二季財報優於市場預期，本季財測也相當強勁，但投資人選擇趁高點調節持股。該股今年以來已累計大漲超過 70%。

微軟 (MSFT-US) 漲幅超 3% 至每股 421.92 美元。億萬富豪投資人艾克曼 (Bill Ackman) 透露，其旗下避險基金 Pershing Square 已建立微軟新部位，進一步提振市場信心。

光通訊設備商 Coherent (COHR-US) 下跌 3%，同業 Lumentum 也同步走弱。兩家公司今年漲幅分別高達 105% 與 154%，市場認為部分資金正在高檔獲利出場。

華爾街分析

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示，科技股近期漲勢「極度不可持續」，即使沒有新的負面消息，也容易出現大規模獲利了結。

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 指出，目前市場漲勢過度集中在少數大型科技股，反映整體行情其實相當脆弱。

他表示：「很難相信科技股能永遠單獨帶動市場上漲。」他認為，若市場僅靠單一主題支撐，而非多個產業同步擴張，風險將明顯升高。

Niles Investment Management 創辦人 Dan Niles 也警告，油價飆升已開始對金融市場造成長期壓力。他指出，過去 12 次經濟衰退中，有 10 次發生在油價大漲之後。他表示：「現在情況開始讓人感到不舒服。」

Niles 認為，若油價漲幅超過 50% 並持續數季，市場就必須開始擔憂經濟衰退風險。