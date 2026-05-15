鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-15 17:09

電電公會於今 (15) 日下午舉行會員大會，公會理事長、鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，近年全球經濟受地緣政治、供應鏈重組及通膨壓力等因素影，市場變化快速，但 AI、高效能運算與雲端應用快速崛起，已成為驅動全球經成⾧的重要核心動能。經濟部長龔明鑫也表示，AI 及資通訊 (ICT) 產業對台灣出口有重要貢獻，經濟發展立足台灣後，未來更要布局、行銷全球，政府目標是打造經濟日不落國，預估今 (2026) 年經濟成長將站穩 7% 以上。

電電公會今在台北南港舉行第 27 屆第 2 次會員代表大會，由劉揚偉主持，邀請經濟部長龔明鑫、內政部政次董建宏、工業總會常務理事焦佑鈞等多位產官學界代表親臨出席，與全體會員代表共同關注全球經濟變局下，台灣 ICT 產業發展方向與國際布局策略。

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龔明鑫致詞時表示，去 (2025) 年台灣全年出口產值約 6,400 億元，ICT 就占 74%，其中電電公會會員更占 94% 以上，特別是今年第 1 季我國電子業出口增長超過 50%，前 4 個月年增率也突破 40%，幾乎接近 2 年快要翻一倍以上，這是史上很少有的狀況，也展現台灣在電子及光電等核心產業的全球領先地位。

龔明鑫表示，台灣在經濟立足後，可以依靠這一波人工智慧 AI 強勁浪潮帶領，把全世界重要又好的位置占下來，之後更要布局、行銷全世界，達成經濟日不落國的目標，電電公會及會員的角色非常重要。

龔明鑫也提及，昨 (14) 日有媒體詢問他關於今年經濟成長的狀況，他引用數據指出，去年達 8.68%，今年經濟成長率一定會超過 7%，目前台灣物價受中東戰爭影響還能維持 2% 上下。

但龔明鑫也提及，在年所得業績差距部位，台灣的高科技、電子業與中小型、傳產業比較起來成長幅度太大，政府會持續將經濟成長果受惠各界，目前台灣不少供應鏈仍屬傳統產業，包括工具機業，他認為台灣製造能力是世界一級棒，值得國民共同攜手往前挑戰。