鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件廠晶技 (3042-TW) 自結獲利資訊出爐， 2026 年 4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，月增 16.28%，年增 1.42%，而晶技 4 月單月自結稅前盈餘爲 2.3 億元，爲 7 個之來新高，月增 17.99%，年增 26.6%，單月每股稅前盈餘爲 0.68 元。
同時，晶技 2026 年 1-4 月營收 46.28%，年增 4.3%。自結 1-4 月稅前盈餘 7.82 億元，年增 2.7%。
晶技並已公布 2026 年首季財報數字，2026 年第一季營收 33.39 億元，毛利率 32.33%，季增 0.15 個百分點，年減 3.06 個百分點，稅後純益 4.5 億元，與上季相當，年減 4.53%，每股純益爲 1.32 元。
晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。
晶技 2026 年 4 月營收 12.89 億元，其中網通 (含低軌行星應用) 占 8%，電腦週邊 (含 AI 應用) 占比爲 14-15%。
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