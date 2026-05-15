鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-15 15:31

電電公會理事長、鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (15) 日出席電電公會代表大會時，除了讚賞工會會員對於台灣經濟發展程度貢獻良多外，也透露目前 TEEMA 科學園區已在全球布局進度，第一座 TEEMA 園區最早可能落腳墨西哥的索諾拉州 (Sonora)，公會已經派員勘查三次，其他包括美國、波蘭與印度等國也表達高度興趣。

電電公會劉揚偉透露，首座TEEMA園區可能落腳墨西哥 美、印也有高度興趣。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

電電公會今日舉行 27 屆第 2 次會員大會，會中也邀集工業總會、多位工商界領袖及經濟部長龔明鑫等來賓參與。

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針對 TEEMA 海外科學園區進度進度狀況，劉揚偉在會前受訪時表示， 美國以亞利桑那與德州為主，這 2 州各有若干備選地點，已於過去 2、3 個禮拜進行屋步探勘，要持續勘查握後才能確定，尚未決定最終區域。

至於墨西哥部分，劉揚偉表示，應該選定在 Sonora，公會已勘查 3 次，為最早啟動討論且進展較快的合作國家，落地可能最快。至於印度及波蘭等地在積極選址中。公會期望透過在地化園區布局，協助台商應對地緣政治與能源成本波動，以強化全球供應鏈韌性。

劉揚偉強調，各國都對 TEEMA 園區表示歡迎，台灣科學園區模式成效已獲國際認可，也有多國主動詢問與邀請，但後續做法，將與各國就園區建設條件、作法談清楚後，再針對台灣不同公協會啟動招商，目前公開各園區條件，多以鼓勵台灣的廠商能投入該國的在地投資，以擴大當地市場。

面對近期能源價格與地緣政治風險，劉揚偉也提及，國內產業應從不同層次看待影響程度，目前台灣產業分為「系統」、「模組」與「零組件」等三個層級。劉揚偉指出，最底層的零組件雖受原物料與油價波動影響，但影響程度有限；影響最深的是模組級的產業，因其需整合多元零件，所以成本變動較為顯著：而系統組裝方面，由於零組件多由客戶提供，客戶需吸收零組件漲價，對代工費用的影響非常小。