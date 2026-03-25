劉揚偉：鴻海今年美國員工將破萬人 AI助攻可望創造千億美元營收
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉近日受邀出席於華盛頓舉行的「Hill & Valley 論壇」，針對美國市場的最新佈局，他表示，今年底美國員工數將突破 1 萬人，搭配 AI 和自動化、機器人技術，預計可創造高達 1000 億美元的營收。
劉揚偉表示，鴻海美國布局自 80 年代初期就開始設廠，從休士頓起步，進一步拓展到威斯康辛、路易斯安那、維吉尼亞、俄亥俄等地，目前集團在美國 18 個州共有 50 個據點，員工數達 8000 人。
劉揚偉進一步指出，以前許多產品需要大量經驗豐富的硬體工程師和技術熟練的技工，但這兩類人才在美國非常稀缺，不過，隨著自動化和 AI、機器人技術的發展，以前一條生產線需要 30 到 40 人，現在 5 個人就能完成，也讓鴻海今年在美國可望以 1 萬名員工創造 1000 億美元營收。
最後，劉揚偉強調，要在製造領域脫穎而出的核心原則分別為速度 (Speed)、品質 ( Quality)、規模 (Scale)，尤其速度「非常、非常重要」，不僅能在市場上具有競爭力，還能幫降低成本。
鴻海目前在全球 24 個國家擁有約 233 個廠區，超過 90 萬名員工，一天能生產約 100 萬台智慧裝置、每週能生產超過 1000 台 AI 資料中心機架；鴻海佔了全球所有資通訊 (ICT) 設備生產量的約 44%，並在 AI 伺服器產業市佔率達 40% 以上。
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