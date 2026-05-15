樺漢董座：毛利預期逐季回升 Q2獲利將回歸年增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-15 19:10

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (15) 日召開法說，董事長朱復銓表示，第二季隨著遞延訂單出貨與客戶價格調整，毛利預期將逐季回升，獲利也將回歸年增，維持整體全年營收、毛利、以及淨利皆穩定成長的目標。

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

樺漢第一季營收 371.12 億元，年增 7.7%，毛利率 20.1%，年減 1.4 個百分點，營業利益 19.91 億元，年增 31%，稅後純益 7.51 億元，年減 9%，每股純益 5.15 元。

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朱復銓說明，第一季由於高毛利智慧軟體與方案業務受到訂單遞延營收貢獻佔比減少、記憶體價格影響、加上 Kontron 整併一次性費用造成毛利率與稅後純益年減。

不過，朱復銓表示，第二季起隨著遞延訂單出貨與客戶價格調整，並透過深化與 Kontron 整合實現經營績效的改善，另外透過各大應用別實體 AI 落地商業化，優化產品組合與獲利率。

樺漢三大事業第一季營收較去年同期皆呈現增長，其中高毛利智慧軟體與方案為樺漢下階段重點發展的業務，將帶動整體獲利體質持續改善；另外智慧工廠與廠務受惠於半導體廠務需求推動高科技設備與自動化系統營收成長。工業物聯網業務則持續由零售與金融智慧化需求推動營收增長。

另外，實體 AI(Physical AI) 應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長；另外歐美智慧零售滲透率持續反映於營收表現上。

同時，樺漢持續新事業佈局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及 AI 技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。