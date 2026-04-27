鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-27 13:45

量子產業技術推動辦公室今 (27) 正式揭牌，象徵台灣量子科技由實驗室科研階段邁向產業化元年。經濟部長龔明鑫今於致詞強調，台灣具備全球領先的半導體製程、先進封裝及系統整合能力，在量子計算國際標準尚未定案前，這正是台灣卡位全球分工體系關鍵地位的最佳窗口期。透過國際合作、技術輔導及跨域平台三大策略，政府將凝聚產學研力量，將台灣打造為具備國際競爭力的量子島。

經濟部今 (27) 日正式成立量子產業技術推動辦公室，由龔明鑫親自主持揭牌儀式。會中邀請量子系統推動小組、台灣量子電腦與資訊科技協會、電子設備工會、工研院及資策會等法人團體共襄盛舉。

‌



龔明鑫致詞時指出，繼 4 月 19 日宣布籌備後，經濟部僅用八天便完成掛牌，展現出政府對未來產業佈局的高度重視與行政效率。這不僅是組織的成立，更是經濟部對台灣量子產業發展許下的堅定承諾。

量子運算為 AI 後下一波巨浪 台灣不能缺席

龔明鑫表示，隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，產業界普遍認同「量子計算」將是下一個最重要的技術引爆點。然而，量子運算技術雖然進展飛速，但產業化門檻依然極高。許多台灣企業雖具備深厚的硬體實力與研發熱誠，卻在思考如何參與、如何接軌國際，甚至如何取得第一張量子產業訂單。

對此，經濟部的使命非常明確：產業佈局必須領先未來。龔明鑫強調，台灣不能等到量子市場完全成熟、國際標準制定完畢後才開始追趕。辦公室的首要目標，就是讓台灣廠商在產業發展初期就具備卡位全球分工體系的能力。台灣要扮演的不僅是追隨者，更是關鍵的推動者與資源整合者，利用現有的利基點，在量子產業的藍海中搶佔戰略高地。

發揮半導體與極低溫技術強項 建立量子國家隊

台灣在量子領域的競爭力，來自於過去 40 年建立的半導體矽島基礎。龔明鑫詳細分析，台灣具備兩大核心優勢：首先是半導體製程與先進封裝的技術積累，這與量子位元的製造密不可分；其次是卓越的系統整合能力。量子電腦運作環境極為特殊，需在接近絕對零度的超低溫下運作。台灣業者已開發出可承受攝氏零下 269 度低溫的控制晶片，並在極低溫與常溫訊號交換、精確佈線等領域擁有豐富經驗。

「我們已經具備將不同廠商的元件、模組，整合成一個可實際運算系統的能力。」龔明鑫說。這項能力是量子電腦邁向商業化最需要的特質。目前台灣已初步形成量子產業鏈雛形，包含模組系統端的金寶、緯創、廣達；軟體應用端的池安量子、新思科技；材料端的台燿、永光；以及設備端的千附精密、優貝克等業者，皆已準備就緒，準備共同建構完整的量子生態系。

三大任務齊發 實踐量子島宏大願景

經濟部指出，為加速實踐願景，量子產業技術推動辦公室將肩負三大核心任務：

第一、推動國際合作落地：積極爭取國際量子領頭羊企業來台設立研發中心。這不僅是招商引資，更重要的是帶動本地供應鏈深度的參與國際研發過程，讓台灣業者進入頂尖技術的核心圈。

第二、深化產業技術輔導：經濟部將透過 A+ 企業創新研發淬煉計畫等科專機制，協助企業降低進入門檻。藉由法人技術的導引，讓有意投入的企業能精準對接關鍵技術，縮短研發時程。

第三、建構跨領域交流平台：透過常態性的論壇與對接會議，縮短產、學、研、創四方之間的距離。辦公室將扮演溝通橋樑，確保學界的實驗室能量能順利轉化為產業界的實際產值。