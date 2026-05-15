AI蛋糕最底層是電力！能源基金經理人點名台灣「這家」和韓國掌燃料電池關鍵技術

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-15 16:55

隨著 AI 人工智慧引爆全球算力革命，電力供應已成為科技競爭的勝負關鍵。法國巴黎資產管理乾淨能源股票基金經理人 Ulrik Fugmann 首度來台，他今 (15) 日於媒體分享會呼應 AI 發展的五層蛋糕理論，強調電力正是最底層的根基。他指出，台灣雖已是全球 AI 設備中心，但未來必須透過再生能源降低電價以維持競爭力，並特別點名台達電 (2308-TW) 在關鍵燃料電池技術上的全球佈局地位。

法國巴黎資產管理乾淨能源股票基金經理人Ulrik Fugmann展示了鋼板製成的燃料電池技術。（鉅亨網記者張韶雯攝）

Ulrik Fugmann 擁有超過 25 年產業經驗，他感嘆這是職業生涯首度見證電力需求出現如此顯著的增長。他引述輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳的觀點，將 AI 比喻為五層蛋糕，而最底層的基礎層正是電力。在電力即算力的時代，電力決定了科技發展的速度。

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Ulrik Fugmann 進一步分析，能源轉型的驅動力已從過去的 ESG 減碳，轉化為更具現實意義的能源安全與經濟效益。受地緣政治衝突影響，依賴進口能源的風險大增，而風能與太陽能等再生能源具備不需支付燃料費的優勢，是國家擺脫原物料價格波動的最佳途徑。

在技術應用方面，Ulrik Fugmann 特別看好能源系統的去中心化趨勢。隨著太陽能板與電池成本落入 J 曲線的快速下降區，全球能源系統將從中央集權轉向用戶自產自用的互聯網模式。他預見未來用戶將轉變為電力生產者，甚至可能出現安裝在民宅牆上的分散式數據中心。

針對關鍵技術，Ulrik Fugmann 現場展示了鋼板製成的燃料電池技術，該技術在高溫運作下表現優異且易於運輸，目前已授權給台達電與韓國斗山燃料電池。台達電透過技術授權，在台灣與中國進行相關製造，這種利用化學反應直接產電、無燃燒、零排放的潔淨能源方案，被視為未來支持 AI 產業發展的重要技術利基。