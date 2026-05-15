鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-15 19:25

你常試圖預測市場多空、卻不小心被「甩下車」嗎？渣打銀行財富管理部研究顯示，一般投資人年化報酬率往往落後於「買進並持有」策略約 3%，落差來自持有過多現金、缺乏市場波動的心理承受力，以及過度自信而導致投資部位過於集中 3 大盲區 。渣打財管建議，投資成功關鍵在於承認「知道自己不知道」，並透過高度分散的資產配置與定期定額的投資計畫，降低情緒干擾與波動風險 。長期而言，建立具備紀律的投資組合，避免盲目追逐市場熱潮，才是確保財富隨時間增值的核心策略 。

渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲表示，經濟學家蓋伯瑞曾將預測者分為兩類：「知道自己不知道的人」與「不知道自己不知道的人」，他對此延伸指出，市場專家或投資人的預測，往往反映的是其本身的心理狀態而非未來真相 。投資人若未能在行動前思考看法出錯時的反應，極易在市場震盪中蒙受損失 。

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數據顯示，投資人的績效與長期持有的多元資產配置策略存在顯著鴻溝 。以平衡型投資組合為例，5 年期預期年化報酬率約 6.2%，若本金 1,000 美元投資 30 年，期末金額可達 6,077 美元；反觀一般投資人若報酬僅 3.2%，最終領回僅約 2,573 美元，時間越長，績效差距便越驚人 。

布思哲認為，這種績效落後主要源於三大心理障礙 。首先是「持有過多現金」，投資人因擔心在錯誤時點進場，導致資金長期閒置，拉低整體報酬 。其次是「缺乏心理承受力」，當市場下跌引發強烈不安時，投資人往往為了緩解焦慮而選擇在低點賣出，根據統計，這類進出場時點不佳的操作，每年會侵蝕約 1.2 個百分點的報酬 。

最後則是「過度自信」，許多投資人高估自己選對標的的能力，將資金押注於過度集中的部位，期待短期獲取暴利，這正是典型的「不知道自己其實不知道」 。這種行為模式在不同情境下會反覆出現，成為獲利的最大敵手 。

面對不可測的未來，渣打建議應制定納入長期預期報酬與合理路徑的投資計畫 。回顧 1930 年代大蕭條，美股在 1928 至 1932 年間重挫 80%，單筆投資需 15 年才能回本；然而，若透過定期定額投入，恢復獲利的時間可縮短至 5 年 。