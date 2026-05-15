鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-15 17:50

由於美債殖利率隨通膨壓力升溫而走高，美元周五 (15 日) 展現強勁動能，預計將創下兩個多月來最大的單周漲幅。這波漲勢主要受到能源價格上漲引發的通膨憂慮，以及市場對美國聯準會今年內升息的預期顯著升溫所推動。

美債殖利率攀升帶動 美元料寫兩個多月來最大單周漲幅(圖:shutterstock)

隨著美債殖利率觸及 1 年高點，倫敦市場交易員加碼押注聯準會將不得不應對通膨。根據 CME FedWatch 工具顯示，投資人目前認為 12 月升息的機率已接近 50%，而一周前這一機率尚不足 20%。

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儘管中東衝突持續，美國經濟仍展現高度韌性，數據顯示 4 月零售銷售持續增長，且周初請失業金人數反映勞動力市場依然穩定。

大華銀行 (UOB) 資深經濟學家 Alvin Liew 指出，雖然高能源成本加重了需求負擔，但 2026 年的 CPI 預測已再次上修，風險仍偏向上行。

在美元強勢下，非美貨幣普遍走軟。歐元跌至一個月低點 1.1635 美元，本周累計跌幅超過 1.2%。英鎊則受英國衛生大臣 Wes Streeting 辭職引發的政治危機影響，跌至 1.3348 美元的月度低位。

日元雖然面臨國內批發通膨激增、可能促使日本央行於 6 月升息的背景，但仍徘徊在 158.60 附近的低點。此外，澳元與紐元分別出現超過 0.8% 的跌幅。

地緣政治方面，美國總統川普與中國國家主席習近平剛結束為期兩天的峰會。北京就台灣問題向華府發出警告，並稱對伊朗的戰爭不應開始。川普則表示對伊朗的耐心正在耗盡，不希望伊朗擁有核武器。市場對此峰會反應冷淡，人民幣受美元走強影響，由 3 年高點回落至 6.7953 左右。