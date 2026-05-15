外資持續提款！Kospi衝破8000點後變盤重挫5% 觸發盤中熔斷

鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 13:50

外資持續提款！Kospi 衝破 8000 點後變盤重挫 5% 觸發盤中熔斷

南韓綜合指數 (Kospi) 周五 (15 日) 盤中首度衝破 8000 點大關後隨即變盤，受外資「拋售炸彈」重擊影響，指數崩跌超過 5%，且一度觸發熔斷，又以三星電子、SK 海力士這兩檔 AI 龍頭股為外資提款重災區。

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根據南韓交易所數據，Kospi 市場於下午 1 時 28 分觸發熔斷機制。該系統規定當 Kospi 200 期貨價格較前一交易日劇烈變動超過 5%、且持續一分鐘時，將暫停程序交易賣單五分鐘，以緩解市場衝擊。

8000 點大關得而復失 散戶對決外資

Kospi 今日開盤報 7951.75 點，雖較前一交易日小幅下跌 0.37%，但受美中峰會正面進展與美股昨夜全面收紅激勵，早盤一度翻紅並強勢突破 8000 點大關，改寫歷史紀錄。

然而，外資在下午轉向反手殺盤，在市場上淨賣超達 4.33 兆韓元。同一期間，散戶投資人則展現接盤力道，淨買超 4.3 兆韓元以吸收市場賣壓。

AI 指標股重挫 三星與 SK 海力士領跌

先前引領韓股漲勢的 AI 龍頭股成為外資提款重災區。截至當地時間下午 2 點，三星電子報 27 萬 4500 韓元，SK 海力士 (SK Hynix) 報 18 萬 35000 韓元，雙雙較前一交易日重挫約 7%。

分析師指出，外資在指數創高之際進行劇烈獲利了結，加上對三星罷工風險與通膨壓力擔憂不散，導致市場波動性攀升至歷史頂點。

First Eagle Investments 投資組合經理 Christian Heck 表示，儘管以獲利能力衡量，Kospi 仍比美股基準指數便宜，但「相對於南韓自己的歷史紀錄，Kospi 已經變得很貴」。

Heck 認為更重要的一點是，Kospi 在很大程度上已變成一場「賭注」，押注在占指數權重約一半的兩家大型記憶體半導體公司身上。

南韓股市愈來愈常見到單日 5% 或以上的劇烈震盪，顯示隨著散戶增加融資交易，加上 ETF 的資金流動增加，盤中波動率持續攀升。