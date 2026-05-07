緊追台股！韓股再創新高 KOSPI今早盤首破7500點 超越加拿大躋身全球第七大股市
鉅亨網編譯陳韋廷
南韓綜合股價指數 (KOSPI) 今 (7) 日早盤首次突破 7500 點大關，創歷史最高紀錄，整體市值已超越加拿大，成為全球第七大股票市場，緊追台股。不過，在創下盤中歷史新後，KOSPI 目前回落至 7300 點附近。
數據顯示，南韓上市公司總市值今年暴漲 71% 至 4.59 兆美元，加拿大股市市值同期僅上漲約 7%，為 4.5 兆美元。
昨 (6) 日市值剛破 1 兆美元大關的三星電子，以及 SK 海力士，今年來股價均實現 100% 以上漲幅，二者在 AI 晶片領域佔據主導地位，令這兩家公司的產品與股票備受市場追捧。
Eugene 資產管理公司投資長 Ha SeokKeun 說：「受 AI 驅動的記憶體晶片周期推動，韓股市值有望進一步成長，而加拿大因其能源和金融行業過度集中，市值擴張則受到更多限制。」
不過，南韓半導體族群今日轉跌，昨日暴漲逾 11% 的三星，今日早盤直線下跌近 1.7%，SK 海力士一度跌逾 1.5%，韓美半導體甚至一度跌超 5%。三星昨日宣佈停止在中國市場銷售所有家電產品。
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