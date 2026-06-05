鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 19:00

摩根士丹利 (下稱大摩) 分析師 Joseph Moore 等領的團隊出具最新研究報告指出，輝達目前在 AI 晶片市場的佔有率高達 85%，且近兩年來市佔率絲毫未減，持續穩坐產業龍頭寶座，該行重申對輝達「優於大盤」評等，目標價設為 288 美元。

報告強調，輝達之所以能維持近乎壟斷的地位，核心關鍵在於下一代「Vera Rubin」平台。

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Moore 指出，輝達自研的 CPU 並非僅是為了填補市場缺貨缺口，而是從底層架構就針對 AI 算力負載量身打造，使其能提供軟硬體高度整合的系統級解決方案，構築起極高的競爭壁壘。

針對市場疑慮，大摩透過調研主要大客戶後確認，輝達給出的本年度伺服器 CPU 營收 200 億美元指引雖看似激進，但實際潛在出貨規模極為龐大，有望挑戰行業主要廠商地位。

在估值方面，大摩認為，相較於超微、博通及英特爾等同業，輝達當前估值仍存在一定的「折價」空間，但受限其本身已經極高的市佔率與毛利率，短線內股價要進一步大幅飆升的動能有限。