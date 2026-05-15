鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 12:00

《MarketWatch》專欄作家 Mark Hulbert 分析指出，即便輝達即將公布財報，華爾街對 AI 題材的高度期待，恐怕仍不足以扭轉美股整體技術面轉弱的訊號。他指出，標普 500 指數近期雖持續逼近歷史高點，但市場廣度惡化、波動率偏高，以及賣出訊號浮現，顯示美股漲勢基礎並不穩固。

報導指出，投資人正聚焦輝達 (NVDA-US) 財報，希望 AI 熱潮能繼續推升科技股與大盤。不過，市場研究機構指出，近期標普 500 雖創新高，但紐約證交所創新高與創新低家數間的背離正在擴大，代表資金集中於少數大型權值股，市場整體參與度下降。

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Mark Hulbert 提到，技術分析中的「修改版布林通道」(modified Bollinger Band, mBB) 已逐漸接近賣出訊號，雖然尚未形成正式的 MVB 賣出訊號，但投資氣氛已有轉趨保守跡象。此外，素稱恐慌指數的 VIX 波動率指數仍維持偏高水準，顯示投資人即使在股市創高情況下，仍持續透過避險操作降低風險曝險。

報導提到，部分交易員正利用財報前後的波動率變化布局跨式選擇權 (straddle) 策略，尤其聚焦 AI 與高成長題材股票。儘管如此，作者認為，即便輝達財報優於預期，也難以單靠一家企業扭轉整體市場技術面疲弱的狀態。

近期 AI 熱潮持續推升大型科技股估值。根據市場資料，輝達市值已達約 5.8 兆美元，股價今年持續刷新高點。部分市場人士開始擔憂 AI 概念股估值過高，甚至將當前行情與網路泡沫時期相提並論。

不過，也有華爾街多頭持不同看法。摩根士丹利策略師 Mike Wilson 近日再度上調美股目標價，認為企業獲利成長與 AI 投資熱潮仍將支撐美股延續多頭格局。他預估標普 500 未來一年仍有進一步上漲空間。