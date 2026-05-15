無懼AI晶片黑馬Cerebras上市挑戰！輝達7個交易日上漲20% 市值逼近6兆美元大關
鉅亨網編譯陳韋廷
美國 AI 晶片巨擘輝達股價周四 (14 日) 繼續上漲，收高 4.39% 至每股 235.74%，市值突破 5.7 兆美元，延續過去 7 個交易日漲勢，期間累計上漲 20%，凸顯投資人持續湧入受益於 AI 海量資本開支的晶片股。
輝達此輪漲勢是投資人向 AI 贏家集中押注這一趨勢的最新體現，而半導體正處於這一浪潮的核心。
費城半導體指數自 3 月底以來飆升近 70%，英特爾、美光科技、超微及博通等公司股價均實現了可觀漲幅。
然而，如此大規模的漲勢也在部分市場人士中引發擔憂，認為美股正被一個隨時可能破裂的 AI 泡沫所推高。
根據《彭博資訊》編纂的數據，今年以來，光是輝達和美光兩家公司便貢獻標普 500 指數漲幅的逾 30%。
與此同時，AI 晶片黑馬 Cerebras Systems 周四掛牌上市，是美股今年以來規模最大 IPO 案，而市場對這家「輝達挑戰者」的需求極為旺盛，該股上市後一度狂飆 109%，最終收漲 68%。
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