Cerebras狂飆68%IPO首秀震撼華爾街 市值逼近千億美元
鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》報導，Cerebras Systems(CBRS-US) 在華爾街上市首日的驚人表現，一度讓它躋身 Meta(META-US) 與阿里巴巴 (BABA-US) 之列，成為少數首日收盤市值突破 1,000 億美元的企業。
這家半導體公司股價周四 (14 日) 收盤大漲 68%，市值達約 950 億美元。
2014 年阿里巴巴 IPO 時，該公司首日收盤市值超過 2,310 億美元，遠高於 Meta(當時為 Facebook)2012 年上市首日約 1,040 億美元的市值。
阿里巴巴在 IPO 前一年的營收為 55 億美元，而 Facebook 同期營收則為 37 億美元。
相比之下，Cerebras 規模仍小得多，2025 年營收約 5.1 億美元。不過，今年 1 月，Cerebras 與 OpenAI 簽下總額超過 200 億美元的多年合作協議，並於 3 月與亞馬遜雲端業務 Amazon Web Services(AWS) 展開合作。
雖然 Coinbase(COIN-US) 於 2021 年上市時一度達到 1,000 億美元市值，但以完全稀釋基準計算，收盤時市值已降至 858 億美元。
Coinbase 在 IPO 前一年的營收為 12.8 億美元，但在上市前一季，公司表示營收較前一年同期暴增 9 倍至 18 億美元，主要受惠投資人湧入加密貨幣市場。
這次轟動性的 IPO，也可能為今年更多重量級科技公司上市鋪路，包括 SpaceX 、OpenAI 與 Anthropic 等企業。
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