鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-15 05:30

Cerebras狂飆68%IPO首秀震撼華爾街，市值逼近千億美元(圖：Shutterstock)

這家半導體公司股價周四 (14 日) 收盤大漲 68%，市值達約 950 億美元。

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2014 年阿里巴巴 IPO 時，該公司首日收盤市值超過 2,310 億美元，遠高於 Meta(當時為 Facebook)2012 年上市首日約 1,040 億美元的市值。

阿里巴巴在 IPO 前一年的營收為 55 億美元，而 Facebook 同期營收則為 37 億美元。

相比之下，Cerebras 規模仍小得多，2025 年營收約 5.1 億美元。不過，今年 1 月，Cerebras 與 OpenAI 簽下總額超過 200 億美元的多年合作協議，並於 3 月與亞馬遜雲端業務 Amazon Web Services(AWS) 展開合作。

雖然 Coinbase(COIN-US) 於 2021 年上市時一度達到 1,000 億美元市值，但以完全稀釋基準計算，收盤時市值已降至 858 億美元。

Coinbase 在 IPO 前一年的營收為 12.8 億美元，但在上市前一季，公司表示營收較前一年同期暴增 9 倍至 18 億美元，主要受惠投資人湧入加密貨幣市場。